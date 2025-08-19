CHP'nin İstanbul'daki yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 14:15:00
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinde bir sonraki adres Üsküdar oldu. Gelişmeyi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş sosyal medyadan duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her çarşamba İstanbul'da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenliyor.

CHP, mitinglerinin yenisini 20 Ağustos Çarşamba akşamı Üsküdar'da yapacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP'nin her hafta İstanbul'un bir ilçesinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresinin Üsküdar olacağını duyurdu.

DEDETAŞ SAAT VERDİ

Dedetaş X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz, zulüm düzenini yenme mücadelesi. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz. Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Üsküdar’dayız. Tüm halkımızı, iradesini savunmak üzere bekliyoruz" dedi.

Miting 20 Ağustos çarşamba günü saat 20:30'da Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek.

İlgili Konular: #Miting #Üsküdar #Sinem Dedetaş