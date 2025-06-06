CHP’nin kurultay davasının iddianamesinde ‘uber’ ayrıntısı...

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ın hazırladığı ve kabul edilen iddianamede tanıklardan gazeteci Tolgahan Erdoğan; kurultay sonrasında konuştuğu iki Uber şoföründen; kurultay günü döviz İstanbul Planlama Ajansı’ndan birkaç kişinin döviz bürosu açtırarak, Vito marka Uber araçlarıyla 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar TL) taşındığını iddia etti. Uber, İstanbul’da 2019’da Vito marka araçlarının faaliyetlerini durdurmuştu.

Konuya ilişkin CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise “Milyon dolarları varsa neden arabası yok?” diye sordu. İddianameyi kabul eden Ankara 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, iddia konusu suç fiillerinin “rüşvet” kapsamında tartışmasını ve mağdur sıfatıyla dosyada yer alan CHP 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmadığı takdirde zorla getirilme kararını verme yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu belirterek, dosyayı “görevsizlik” kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderdi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik “şaibe” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kabul edilen, CHP 7’inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın şikâyetçi olduğu iddianameye yönelik tartışmalar sürüyor.

MASAK TESPİTİNİ YER ALAMADIĞI ÇELİŞKİLİ İDDİANAME

Gazetemiz Cumhuriyet, iddianamede bulgu olarak yer alan MASAK raporundaki “herhangi bir mali tespit yapılamadığı” tespitinin yer almadığını gündeme getirmişti. Bunun yanı sıra iddianamedeki bulgular arasında yer alan Savaş’ın şikâyetinde; iki tur arası süre için; “CHP tüzüğüne göre; iki toplantı arasındaki süre en az 3 saat olmalıdır. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sona erdikten 1 saat içerisinde delegelere baskı yapılarak çok hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçilmiştir” iddiası yerine, dosya savcısının değerlendirme kısmında iki tur arasının “bilerek geciktirme” tespitine yer vermesi dosyada çelişkiye neden olduğunu da gazetemiz Cumhuriyet kamuoyuyla paylaşmıştı.

UBER’LE PARA TAŞINDIĞI İDDİASI

İddianamede yer alan tanıklardan gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın ifadesinde ise Uber ayrıntısı dikkat çekti. Tanık Erdoğan’ın 17 Şubat’ta savcılıkta alınan ifadesinde; 6 Kasım 2023’te İstanbul’un Kadıköy ilçesinin Moda semtinde “Rembetiko” adlı bir kafede oturduğunu, yan masasında konuşmalarından “Uber” şoförü olduğunu anladığı 2 erkek kişinin oturduğunu, CHP Kurultayı’na yönelik konuştuklarını ve sohbetlerine dahil olduğunu belirtti.

Erdoğan; “Bana hitaben ‘Abi 5 Kasım 2023 pazar günü İstanbul Laleli’de 4 tane döviz bürosu açtırdılar’ dediler. Bende kendilerine ‘Bu bürolar ne için açıldı?’ diye sorduğumda; ‘Biz 4 tane Vito marka arabayla İstanbul Tepebaşında bulunan İstanbul Planlama Ajansı’ndan (İPA) 6-7 kişiyi alarak 4 araba Laleli’de bulunan döviz bürolarının olduğu yere gittik’ dediler. Araba içerisinde 50 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar TL) taşıdıklarını konuşmalardan duyduklarını söylediler” ifadelerini kullandı. Erdoğan ifadesinde; söz konusu kişilere “Para taşıyacak adamlar niye sizi çağırsın, neden kendi arabalarıyla gidip almasınlar” diye soru yönelttiğini; bu kişilerin de cevaben “Ordu Caddesi’nin sivil araç trafiğine kapalı olduğunu, yalnızca turizm ruhsatlı Uber araçlarının buralara giriş çıkış yapabildiklerini” aktardığını belirtti.

UBER 2019’DAN BERİ VİTO KULLANMIYOR

Uber; 31 Mayıs 2019’da İstanbul’da “UberXL” faaliyetlerini durduğunu; sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bu tarihten başlayarak Vito marka araçlı Uber hizmetleri İstanbul’da faaliyet göstermiyor.

‘UBER’E KALDIYSA NASIL MİLYON DOLARLARI VAR?’

Söz konusu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan; “Saçmalık dizisine bakın. CHP kurultayı için sözde ‘milyon dolarları olanların’ arabası, şoförü, adamı yok; taşıma işi kalmış Uber şoförlerine... Milyon dolarları varsa neden arabası yok? Uber’e kaldıysa nasıl milyon dolarları var? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) iftira atıyorsun; İBB bir caddeye araç sokamaz mı uydururken düşünmüyorsun. İstanbul’un göbeğinde bu işler oluyor bir kamera kaydı bulunmuyor. Sonradan anlaşılıyor ki; zaten o döviz büroları o gün hiç açılmamış” dedi. ANKARA

ASLİYE CEZA 'GÖREVSİZLİK' NEDENİYLE DOSYAYI AĞIR CEZAYA GÖNDERDİ

İddianameyi kabul eden Ankara 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı “görevsizlik” kararıyla dün ağır ceza mahkemesine gönderdi. Asliye ceza mahkemesi kararında; dosya konusu suç iddiasının CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organizasyonunda ve diğer belediyeler ya da iştiraklerinde görevli kişiler tarafından işlendiğinin öne sürüldüğü ifade edilerek, “Oyların haksız bir vaade, teklife ya da avantaja tahvil edilmesinin rüşvet sayılıp sayılmayacağı ve ortada çok kazananlı ve çok taraflı bir rüşvet anlaşmasının bulunup bulunmadığı, fiilin aynı zamanda rüşvet suçu kapsamında kalıp kalmayacağını tartışma yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğu” belirtildi.

Mahkeme kararında ayrıca davanın mağduru Kılıçdaroğlu’nun esasa etki edeceğinden “tanık” olarak duruşmaya çağrılması gerektiği, gelmediği takdirde zorla getirilme yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğu da bildirildi.