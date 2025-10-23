CHP'nin 'kurultay iptal' davasının beşinci duruşması yarın

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşma yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi’ndeki Z-10 numaralı salonunda yapılacak.

Bir önceki duruşmada Mahkeme, Kurultay ile ilgili görülen davaların son durumlarının dosyaya istenmesine, YSK ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak 21 Eylül’de yapılan Olağanüstü Kurultayı’nın delege listesinin ve 24 Eylül’de yapılan İstanbul İl Kongresi’ndeki delege listesinin istenmesini kararlaştırmıştı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce olduğu gibi tedbir taleplerini yine reddetmişti.