Özgür Özel de ziyaret etti... CHP'nin 'Meclis'i terk etmeme' eylemi devam ediyor: 'Emeklilerin sesini daha yüksek şekilde duyuracağız!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Emeklilerin sesini, tüm Türkiye'de daha yüksek bir şekilde duyuracağız" dedi.

Akdoğan, saat 10.00'da nöbeti diğer milletvekillerine devredeceklerini söyledi.

BEKER: "ARTIK SESİNİZİ YÜKSELTME ZAMANINIZ GELDİ"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker de, "Tüm emeklilerimiz de bu sese kulak versin. Kendileri de artık ses duyursunlar. Sadece bizlere pazarda, caddede, sokakta biz onlarla selamlaştığımızda inanın ki içimiz burkuluyor, konuşamıyoruz. İktidar milletvekillerine bize söylediklerini söylesinler. Onlar da artık bu seslerini yükseltsinler. Çünkü biz onların durumunu biliyoruz. Onlar için de sabah 6.30'da Meclis'teyiz. Milletvekillerimizle beraber nöbetteyiz. Onun için diyorum ki emekli abilerimize, kardeşlerimize, artık sesinizi yükseltme zamanınız geldi" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, TBMM Genel Kurulu’nda Emekli Nöbeti tutan milletvekillerini ziyaret etti.