CHP'nin Meclis'teki 'emekli' nöbeti 5. gününde: 'O hakkı, hukuku almadan ayrılmayacağız!'

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 5’inci gününde devam ediyor.

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından, "Emeklilere maaş yerine harçlık verenleri Meclis’e bekliyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Aytekin, videoda şunları söyledi:

"Eylemimizin 5’inci günündeyiz. Milletimizin Meclis’inde, Gazi Meclis’te emeklimizin hakkını hukukunu korumak için buradayız. O hakkı hukuku alana kadar da ayrılmayacağız. 16-17 milyon emekli ne yazık ki emeklemektedir Türkiye’de. Emekliyi ayağa kaldırmak CHP iktidarında bizim görevimiz olacak."