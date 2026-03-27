CHP'nin mitingi yarın Çanakkale'de! Muharrem Erkek: 'Bu mitingler çok önemli çünkü...'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 100'üncüsü yarın Çanakkele Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, miting öncesi ANKA Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

MİTİNGE ÇAĞRI YAPTI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Erkek şöyle konuştu:

"Hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale siyasi tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir haftadır hemşerilerimizle beraberiz. Herkes heyecanla, Genel Başkanımızı, CHP'nin 100'üncü mitingini, halkla buluşmasını bekliyor. Çünkü olağanüstü bir süreçten geçiyoruz, olağanüstü hukuksuzlukların, olağanüstü uygulamaların maalesef normalleştirildiği bir süreçten geçiyoruz. İşte İstanbul'un üç kez seçilmiş, milyonlarca oy almış belediye başkanı ve bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun neredeyse bir yılı geçti gözaltına alınalı, tutuklanalı. Seçilmiş belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılıyor, tutuklanıyor.

Aslında seçmen iradesine, halkın iradesine ciddi bir darbe vuruluyor. Bu sabah Uşak Belediye Başkanımız Sayın Özkan Yalım gözaltına alındı ve birçok belediye bürokratı. Çok enteresan. Uşak'ta bir suç işlendiği iddia ediliyorsa, bir suç isnat ediliyorsa neden Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yapmıyor, yürütmüyor? Neden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı? Maalesef artık hukuk devletinden o kadar uzaklaştık ki keyfi uygulamalar işte asıl meselemiz bu. Hukuk devleti mi, keyfilik mi? Demokrasi mi, otokrasi mi? Artık böyle bir süreçteyiz. Onun için bu mitingler çok önemli. Bu kadar hukuksuzluğun, adaletsizliğin yaşandığı bir dönemde bu mitingleri, eylemleri halkın katılımını, halkla beraber yürümeyi çok çok önemli buluyorum. Ve bütün hemşehrilerimi de yarın 13.30'da Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'na bekliyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine, demokrasimize hukukun üstünlüğüne, eşitliğe, özgürlüğe, adalete sahip çıkmak için yarın Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte olalım."

"HALKIN SEÇTİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINAMAZ"

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmen, halk CHP'ye büyük bir takdir gösterdi. Büyük bir destek verdi ve birçok belediyede görev verdi. Ama maalesef şunu anlıyoruz, demek ki halkın iradesine, seçmenin iradesine saygı göstermeyen onu kabul etmeyen yani demokrat olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Halkın seçtiği belediye başkanları bu şekilde gözaltına alınamaz. Bu şekilde tutuklanamaz. Varsa bir iddia yargılamanızı yaparsınız.

Mahkeme bir karar verdikten sonra o kararın, o hükmün gereğini yerine getirirsiniz. Seçilmiş belediye başkanlarının siyasi irade tarafından, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılması da doğru değil. Bunu Danıştay'ın ilgili dairesi yapmalı. Bu keyfiliklere, bu hukuksuzluklara bir son verilmeli. Çünkü bunlar ülkemize zarar veriyor. Bugün ülkemiz maalesef freni patlamış bir kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Hukuktan adaletten uzaklaştıkça ekonomik kriz de derinleşiyor. Ekonomik krizin tedavisi de çözümü de hukuktur, adalettir. Bunu asla ve asla unutmayacağız."

"ÖZGÜRLÜKLER İÇİN MÜCADELEYE MUTLAKA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün yerel demokrasinin katledildiği bir süreci, dönemi yaşıyoruz maalesef. Bunların siyasi operasyonlar olduğunu, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının siyasi bir dava olduğu aslında bütün dünya görüyor. Bütün dünya biliyor. Cumhuriyet savcılarının görevi lehe, aleyhe her şeyi araştırmaktır. Bir ceza soruşturmasını, bir ceza yargılamasının temel amacı hakikate gerçeğe ulaşmaktır. Siz bunu yapmayıp aleyhe delil yaratmak için çabalarsanız, kurguya dayalı iddianameler hazırlarsanız o iddianameler bir gün gelir mutlaka çöker Ergenekon'da çöktüğü gibi, Balyoz da çöktüğü gibi, başka davalarda çöktüğü gibi. Yakın tarihimizde bunları yaşadık. Bunları yapmayalım.

Ben bir hukukçu olarak o kadar üzülüyorum ki. Ülkemin geleceği adına üzülüyorum. Niye biz demokratik bir hukuk devleti olmayalım? Seçmen iradesine saygı gösterelim. Bugün A partisi, yarın B partisi iktidarda olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan doğru işler yapmaktır. Önemli olan demokratikleşme, ilerleme yönünde adımlar atmaktır. Bugün Türkiye maalesef mutlakiyete doğru geriye doğru adımlar atıyor. Egemenlik şahsileştiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir şahıs devletine dönüştürülmek isteniyor. Gazi Meclis, kurtuluşu ve kuruluşu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsizleştiriliyor, itibarsızlaştırılıyor. Ve tek adam sisteminde bugün hiç kimse güvende değil.

Yarın nereye operasyon yapılacağını bilmiyoruz. Her sabah, her hafta bir operasyonla, bir gözaltıyla uyanıyoruz. Gazeteciler gözaltına alınıyor, siyasetçiler, akademisyenler, gençler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Korkunun ecele faydası yok. Özgürlükler için mücadeleye mutlaka devam edeceğiz. İnsanlık tarihi mücadele tarihidir. Hiç kimse umutsuz olmasın. Evet bedeller ödeniyor ama bu demokrasi mücadelesinin sonu mutlaka iyi bitecek. Ve ben bütün hemşehrilerimi, gençleri, kadınları, herkesi, tüm Çanakkalelileri, Çanakkale'de yaşayan herkesi hak ve özgürlüklere sahip çıkmak için yarın Cumhuriyet Meydanı'nda 13.30'da mitingimize bekliyorum."