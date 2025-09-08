CHP’nin program çalıştayının son günü, kayyum gerilimi etkisinde geçti: ‘Ankara için 10 kat direniş gösteririz’

CHP, yeni parti programı kapsamında düzenlediği çalıştayın son günününde örgüt temsilcilerini parti genel merkezinde ağırladı.

Yaklaşık dört gün boyunca akademisyenler, meslek örgütü temsilcileri ve partililer; farklı başlıklarda program önerilerini CHP’ye sundu.

Genel merkezdeki son gün çalışmaları kapsamında parti örgütünün temsilcilerinin fikirleri iki farklı oturumda alındı. Örgüt temsilcilerinden “demokrasi ve adalet”, “sosyal refah”, “kapsayıcı kalkınma” ve “Dış politika ile ulusal güvenlik” başlıklarında görüşleri istendi.

Katılımcılara “Demokrasi ve adalet alanında CHP’nin parti programının vizyonunun nasıl tanımlanmasını önerirsiniz? Önerdiğiniz vizyon ve icraat programları altı ok ilkelerini ve evrensel sosyal demokrat değerleri nasıl yansıtıyor?” gibi sorular yöneltildi.

Örgüt temsilcileri toplantıları bu çerçevede devam ederken, çoğu partilinin İstanbul İl Başkanlığı’ndaki gelişmeleri izlediği görüldü.

KILIÇDAROĞLU’NA AÇIKLAMA SİTEMİ

Partinin Ankara’da kalan kurmayları da odalarında yaptığı görüşmelerle ve telefonları aracılığıyla İstanbul’daki gelişmeleri takip etti.

İstanbul’da il başkanlığına polisle girilmesini “genel merkez için bir fragman” olarak değerlendiren kurmaylar “Gürsel Tekin ilk başta il başkanlığına hiç gelmeyeceğini söyledi. Sonra ‘polisle gelmem’ dedi. Şimdi bu görüntülerle içeri giriyor. Biz İstanbul’da direnmezsek, genel merkeze de gelirler. Toplumun bizden beklentisi mevziiyi terk etmemek. Kurultay davasından da benzer bir karar çıkarsa, genel merkezde İstanbul’un 10 katı direniriz. Polis zoruyla çıkarmak zorunda kalırlar” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreçle ilgili sessizliğini de eleştiren kurmaylar “Bugün çalıştay için kendisine bir koltuk ayrılmıştı ama gelmemeyi tercih etti. Şunlar olurken insan hiç mi açıklama yapmaz?” sorusunu yöneltti. “CHP’yi kimseye terk etmeyiz” vurgusu yapan kurmaylar, 14 Eylül’de kayyuma karşı Ankara’da, Tandoğan’da büyük bir miting yapmayı planladıklarını söyledi.

ÖZEL, BAŞKANLARLA TOPLANDI

CHP lideri Özgür Özel, çalıştaydan sonra partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi. Özel, toplantıda başkanlara İstanbul’da yaşanan gerilim sürecine ilişkin bilgi verdi. Toplantıya ilişkin konuşan başkanlar “Gürsel Bey’in aracılarla genel merkeze kendini kabul ettirmeye çalışan bir tutumda olduğunu öğrendik. Yani gelişini meşru göstermeye çalışmış. Bunu da kabul etmemiz söz konusu değil” dedi.

İlerleyen günlerde yapılacak eylemleri de değerlendirdiklerini belirten başkanlar “Kurultay delegelerimizin illerden sembolik yürüyüşlerle Ankara’ya gelmesi düşünüldü. Bunun yanında 81 il başkanımız Ankara mitingine katılacak. Kurultay davası sırasında da Ankara’da olacağız” ifadelerini kullandı.