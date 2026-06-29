CHP’nin Samsun örgütünden kurultay çağrısı

CHP Samsun İl Başkanlığı, ilin 17 ilçesindeki danışma kurulunu tamamladı. Son toplantı Tekkeköy’de gerçekleştirildi. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, toplantıda yaptığı konuşmada, mutlak butlan sürecinin AKP iktidarı eliyle yapıldığını belirterek “Bu mücadele CHP'nin parti içi bir meselesi değildir; sandıkta kaybeden bir iktidarın kurumları çökerterek yoluna devam etme girişimidir” dedi. Danışma kurulunun sonuç bildirgesinde, CHP’nin seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel olduğu, Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğu ve partinin tüm seçilmiş kadrolarına destek olunacağı belirtildi. Bildiride en geç 26 Temmuz 2026’ya kadar bir Olağanüstü Kurultay yapılması gerektiği belirtildi.