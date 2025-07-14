CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi Kartal oldu.
Miting, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da Kartal Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek.
"HALKIMIZLA BİRLİKTE SAVUNUYORUZ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge ilişkin şunları kaydetti:
"Halkımızın iradesini, halkımızla birlikte savunuyoruz.
Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Kartal’da buluşuyoruz.
Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"