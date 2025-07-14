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CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

14.07.2025 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yeni adresi İstanbul'un Kartal ilçesi oldu. Yurttaşlar Kartal Meydanı Atatürk Anıtı'nda toplanacak.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin yeni adresi Kartal oldu.

Miting, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da Kartal Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek.

"HALKIMIZLA BİRLİKTE SAVUNUYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitinge ilişkin şunları kaydetti:

"Halkımızın iradesini, halkımızla birlikte savunuyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun, belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın özgürlüğü için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Kartal’da buluşuyoruz.

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

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