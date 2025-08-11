CHP'nin yeni miting adresi belli oldu: Özgür Çelik'ten çağrı var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 13 Ağustos Çarşamba günü Bayrampaşa'da Yahya Kemal Parkı önünde miting yapacaklarını duyurdu.
Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı miting duyurusunda şu sözleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demeye devam ediyoruz.
Adalet ve demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Bayrampaşa’dayız. Halkımızın iradesini hep birlikte savunuyoruz."
📍 Bayrampaşa, Yahya Kemal Parkı Önü
