CHP olağan kongre sürecini sürdürüyor: ‘Değişim, genç kadrolarla oturacak’

Olağan kurultay süreci kapsamında mahalle delege seçimlerini sürdüren CHP’de bu yıl “parti içi yönetime karşı büyük bir muhalefet olmadığı, Kılıçdaroğlucular-Özelciler gibi bir ayrım yaşanmadığı” belirtiliyor. Partinin milletvekillerinden ilçe yöneticilerine kadar pek çok isim, devam eden kongre süreçleriyle ilgili “Bazı yerlerde muhalefetler oluyor ama partide mevcut yönetime büyük bir destek var. Özellikle genel başkanın şu an mitinglerle sürdürdüğü performans ve liderliği beğeniliyor” diyor.

Delegelerde gençleşme olduğunu söyleyen bazı partililer ise “Kongre sürecinin sonunda değişim genç kadrolarla tam olarak oturmuş olacak” yorumunu yapıyor.

Olağan kongre sürecini mahalle delegeleri seçimleriyle sürdüren CHP, 13 Eylül’de ilçe kongrelerine başlayacak. Parti yönetiminden ilçelerdeki yöneticilere kadar devam eden kongre süreçleriyle ilgili neredeyse konuşan her isim, partide bu yıl “parti içi muhalefet” tarzında bir rekabet görülmediğini söylüyor.

Partinin geçen yıl yaşadığı “Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler-Özgür Özel’i destekleyenler” rekabetinin de bu yıl olmadığını belirten CHP’liler “Bazı yerlerde ufak muhalefetler oluyor ama partide mevcut yönetime büyük bir destek var. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmış bir genel başkan ve yönetim var. Bunun yanında bu kadar operasyona karşı sert muhalefet yapan bir parti var. Özellikle genel başkanın şu an mitinglerle sürdürdüğü performans ve liderliği beğeniliyor. Bu nedenle yüksek bir destek var” diyor.

KONGRELERE YOĞUN KATILIM

Rekabet ve sertliklerin yaşandığı kongrelerde de parti içi muhalefetten kaynaklanan kavgaların olmadığını söyleyen CHP kurmayları “Partide görev almak isteyen çok oluyor. Bu nedenle çok aday çıkan kongreler olabiliyor. Ama bundan hiçbir şikayetimiz yok. Üyelerimizin mahalle kongrelerine yoğun katılması, rekabeti bizi memnun ediyor” yorumunu yapıyor.

‘BELEDİYE BASKISI’ İDDİASI

Öte yandan; devam eden kongrelerde delegelerde gençleşme yaşandığını da söyleyen bazı partililer “Geçen kurultay bir değişim kurultayıydı. Şimdi değişim genç kadrolarıyla geliyor. Bu sürecin sonunda değişim genç kadrolarıyla tam olarak oturmuş olacak” diyor.

Partinin 11 Ekim’de başlayacak il kongreleri için konuşan kurmaylar da “İl başkanlarının üçte biri civarında bir değişiklik olabilir. Ancak şu an yorum yapmak için erken” görüşünü paylaşıyor. Eylülde başlayacak ilçe kongreleri sürecinde Ankara’nın ve İstanbul’un ilçelerinde ufak değişiklikler olabileceği iddia ediliyor. Partide yönetimi eleştiren isimler ise, belediyelerin kongrelerde baskı yarattığını söylüyor. Bazı illerde belediyelerin müdahaleleri yüzünden kavgalar çıktığını söyleyen isimler “Belediye başkanı listesi kazansın istiyor. O şekilde örgüte hakim olmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Sonra ileride Özlem Çerçioğlu örneğinde olduğu gibi durumlar yaşanabilir. Parti oyları çalınıp, başka yere götürülür. Yönetim buna izin vermemeli” diyor.