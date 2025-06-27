CHP Osmaniye: ‘Doğrudan CHP’nin kurumsal iradesini hedef alıyorlar’

Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi, halk egemenliğini, hukukun üstünlüğünü ve demokratik teamülleri esas alan köklü bir siyasal mücadele geleneğinin temsilcisidir” denilerek, partinin iç işleyişine yönelik “kayyum” tartışmalarının kamuoyuna yansımasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.



Yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, yüz yılı aşkın birikimiyle halk egemenliğini, hukukun üstünlüğünü ve demokratik teamülleri esas alan, köklü bir siyasal mücadele geleneğinin temsilcisidir. Ne yazık ki, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar, söylemler ve siyasi manevralar, partimizin iç işleyişine yönelik bir “kayyum” tartışmasını gündeme taşımaktadır. Ayrıca, "mutlak butlan" gibi hukuki zemini olmayan iddialarla parti yönetimini tartışmaya açma girişimleri, doğrudan CHP’nin kurumsal iradesini hedef almaktadır.

Osmaniye İl Örgütü olarak, bu antidemokratik girişimlerin ve perde arkasında yürütülen planların, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneğiyle, tüzüğüyle ve taban iradesiyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını açıkça ifade ediyoruz. Geçmiş dönem Genel Başkanımızlarımızın partiye olan katkılarını yok saymaksızın, bugün partimizin meşru Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in etrafında kenetlenmenin ve bu zor dönemde örgütsel bütünlüğümüzü korumanın tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguluyoruz.

CHP Osmaniye İl Örgütü olarak; partimizin 2023 kurultayında seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için mücadelemizi sürdüreceğimizi ve her türlü irade gaspına karşı amasız, fakatsız, net bir şekilde duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."