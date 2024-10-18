CHP oylarının arttığını söylediği doğu illerini ziyaret ediyor, gözler Özgür Özel’de olacak

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gelecek hafta doğu illerine yapacağı ziyareti için parti kurmayları dün CHP Genel Merkezi’nde genel başkanlık katı ile odaları arasında mekik dokudu. Bölgede yapılacak ziyaretlerin planlaması gerçekleştirildi. Buna göre 22 Ekim gecesi ilk olarak Diyarbakır’a gidecek Özel sonrasında sırasıyla Batman, Mardin, Hakkâri, Şırnak ve Van’a geçecek. Özel turun sonunda 27 Ekim’de Ankara’ya dönecek. Özel’in yapacağı bu doğu turunda gittiği illerde kayyum atanan Hakkari hariç büyükşehir belediyelerini ve valilikleri de ziyaret etmesi bekleniyor. AKP’den CHP’ye geçen Batman Hasankeyf Belediyesi’ne de gidileceğini aktaran CHP kurmayları, “Her ziyaretimizde olduğu gibi örgüt, il-ilçe başkanlıkları ziyaretimiz olacak. Bunun dışında sokak ve esnaf ziyareti düşünülebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kanaat önderleriyle kapalı toplantılar olabilir” bilgisini paylaştı.

BİRİNCİ PARTİ HEDEFİ

Öte yandan kurmaylar; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’ye uzattığı elden son dönemde yapılan çözüm süreci tartışmalarına kadar pek çok güncel konuda CHP’nin ne düşündüğünün bizzat Özgür Özel tarafından bölgede gündeme getirileceğini vurguluyor. Özel’in aslında bu ziyareti önceden planladığını ancak ayağı kırıldığı için gidemediğini anımsatan kurmaylar, “Genel başkan Selahattin Demirtaş’la da öncesinde görüşecekti ama ayağı kırıldığı için tüm bu görüşmeler ertelenmişti. Şimdi o ziyareti de yapacak. Bunların hepsi de sıcak gündeme denk gelmiş oldu. Bu nedenle mesajlarını doğrudan orada vermiş olacak” dedi. Bölgede yapılan anketlere ilişkin de bilgi veren partililer “CHP’ye yoğun bir ilgi var. Önceden AKP ve DEM Parti’nin birinci parti olmaya yarıştığı sonuçlar çıkıyordu. Şimdi bölgede var olan oyumuz yükseliyor. Bazı yerlerde yarış DEM Parti ve bizim aramıza dönüyor. Bu nedenle Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi doğuda da oylarımızı artırma, birinci parti olma hedefimiz var” diye konuştu.