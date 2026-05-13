CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin yaşamını yitirdi

Fransa’daki Türk toplumunun ve sosyal demokrat hareketin önemli isimlerinden, CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Ergin’in vefat haberi, başta CHP örgütleri olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli yurttaşlar arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

AVRUPA ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNCÜ İSMİYDİ

Nazım Ergin, uzun yıllardır Fransa’da sosyal demokrat hareketin en aktif ve tanınan temsilcileri arasında yer alıyordu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa yapılanmasında yürüttüğü stratejik çalışmalar ve Paris çevresindeki Türk toplumunun demokratik haklarını savunma noktasındaki kararlılığıyla tanınıyordu. Ergin, dayanışmacı kimliği ve örgütlü mücadeleye olan inancıyla tanınan bir isimdi.

SİYASİ DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Vefat haberinin duyulmasının ardından çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve partili başsağlığı mesajı yayımladı.