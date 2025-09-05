CHP Parti Programı Çalıştayı... Özgür Özel'den dikkat çeken mesaj: 'Kongre mahkemelik, il başkanımız mahkemelik, binada kedimiz vardı, o da olmuş veterinerlik...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde CHP Program Çalıştayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında, son günlerde yaşanan gelişmeler üzerinden iktidara tepki gösteren Özel, "Karşımızdakilerin demokrasiyi araç olarak gördükleri demokrasiyi artık bir kenara bırakıp hatta ve hatta buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz" dedi.

"BİZE CESARET VE KARARLILIK DÜŞÜYOR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İşimize geldi bindik, işimize gelmediği gün ineriz' dedikleri demokrasi treninden, 31 Mart'ta kaybettikleri seçimden sonra inmeye karar verenlerin yaşattığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız.

* Ana muhalefet partisinin 2 yıl önce yapılmış seçimlerinde ve yenisi seçilmesine 15 gün kalmış İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanacak kadar 2025 yılında ve CHP'nin Genel Merkezi'ne kayyum atamayı ya da yapılmış seçimleri yok saymayı hedefleyecek kadar geri dönmüşlük, vadettiğimiz değişimin ne kadar büyük, ne kadar yapısal ve ne kadar yapısal olduğunu, ne kadar birbirimizi korkuttuğumuzu, karşımızdakilerin demokrasiyi araç olarak gördükleri demokrasiyi artık bir kenara bırakıp hatta ve hatta buraya gelmelerini sağlayan sandığı ortadan kaldırmaya niyetlendikleri bir sürecin içindeyiz. O yüzden bize bu mücadelede cesaret düşüyor, kararlılık düşüyor.

"YAŞADIĞIMIZ BÜTÜN KÖTÜLÜKLER, YARGI ELİYLE SİVİL DARBE GİRİŞİMİ"

* CHP iktidara hazırlanıyor. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tarihsel katkısını bekliyor. Yaşadığımız bütün kötülükler, yargı eliyle sivil darbe girişimi, Türkiye'nin gelecekteki cumhurbaşkanına, iktidarına darbe girişimi hiçbirisi boşa değil.

"DURUM İ Y İ CE KAR İ KAT Ü R İ ZE OLDU..."

* İstanbul İl Başkanlığı'na girerken, durum artık iyice karikatürize oldu. Girdiğim bina, binayı kimin yöneteceğine karar verilen İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanımız mahkemelik. Parti kedimiz vardı adı Şanslı. Binaya girerken 'Şanslı nerede' dedim, o da olmuş veterinerlik. Umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını hepinizin bilmesini isterim.

* Bu şartlar altında umudumuzun şu kadar gerilemediğini, direncimizin şu kadar azalmadığını mücadele azmimizin ilk günkünden geride olmadığını hepinizin bilmesini isterim. Ne bekliyorduk ki Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir-teslim için bizi mi bekleyecekti?

CHP'DEN PARTİ PROGRAMI ÇALIŞTAYI

CHP'de yeni parti programının belirlenmesi kapsamında 4-9 Eylül tarihleri arasında "Program Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştaya, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, 81 il teşkilatı ve partililer katılacak.

YENİ PROGRAM, DELEGENİN İRADESİNE SUNULACAK

CHP tüzüğüne göre, parti programında değişiklik yapma yetkisi kurultayda bulunuyor.

Çalıştay ile elde edilecek çıktılar sayesinde son hali verilecek olan yeni parti programı, kasımda yapılması beklenen 39. Olağan Kurultay'da 1323 kurultay delegesinin oyuna sunulacak. Program değişikliğinde karar yeter sayısı için kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.