CHP PM’de kavgalı kongreler ve kurultayın konuşulması bekleniyor

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

CHP Parti Meclisi (PM), bugün genel merkezin önerdiği kurultay tarihini görüşmek için toplanacak. CHP PM, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, geçen hafta önerilen 5 Kasım tarihi görüşülecek. Genel merkezin önerdiği tarih için partide değişimi savunanların da bir itirazı bulunmuyor.

"MÜDAHALE HOŞ DEĞİL"

Bunun yanında PM üyeleri, CHP’nin il kongrelerinde çıkan kavga görüntülerinin de toplantıda gündeme gelebileceğini söylüyor.

Partide değişimi savunanlar, genel merkezden kongrelere müdahaleler olduğunu söyleyerek bu konunun dillendirilebileceğini belirtiyor. Değişimciler konuyla ilgili “Bazen genel merkezden gönderilen divan başkanlarının tavırları ve müdahaleleri hoş olmuyor. Kayseri’de 240 delegesi olan Melikgazi seçime sokulmadı. İzmir ve Konya’da genel merkezin müdahalesiyle çarşaf liste yerine blok liste oluşturuldu. Hatay’da ilçe kongreleri başlamadan görevden alınan başkanlar oldu. Siirt’te kavga oldu. Bu tip müdahaleler, genel merkezden gelen işaretler hoş değil. Konya ve İzmir’de bu nedenle kavga çıktı. Bunlar da konuşulabilir” değerlendirmesini yapıyor.

Toplantıda tüzük kurultayı konusunun ele alması bekleniyor. Genel merkez kanadı, tüzük kurultayının kasım ayı içinde toplanabileceğini belirtiyor.

TÜZÜKTE FARKLI GÖRÜŞLER

Değişimciler ise tüzük konusunun “aceleye getirilemeyeceğini” savunuyor. Önerilerin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen isimler, “Şu anda bu değişikliği delegeyi oyalamak için bir söylem olarak kullanıyorlar, o yüzden samimi gelmiyor. Tüzüğün detaylıca konuşulması için yerel seçimler sonrasında, 2024 yılı içinde ele alınması gerek” diyor.