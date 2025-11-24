CHP Samsun Milletvekili Çan'dan 'İmralı' açıklaması: 'Biz 1919'da İlkadım'da bu topraklara ayak basan Atatürk'ün mücadele arkadaşlarıyız'

CHP Samsun İlkadım İlçe Örgütü tarafından "dayanışma gecesi" düzenlendi. Geceye CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile partinin Samsun'daki il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri ile bazı kent sakinleri katıldı.

CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç, gecede yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kendi aramızda şunu söylüyoruz; hazırlan İlkadım, hazırlan Samsun, hazırlan Türkiye iktidara geliyoruz... Biz kazanacağımızı biliyoruz. Biliyoruz ki biz bir bütünüz, büyük bir aileyiz. İl başkanlığımızın kapsayıcılığıyla kazanacağız. Atakum'un coşkusuyla kazanacağız. Çarşamba'nın direnişçiliğiyle kazanacağız, Bafra'nın çalışkanlığı, azmiyle kazanacağız; Havza’nın, Kavak'ın, Lâdik’in, Asarcık'ın ahlaklıyla kazanacağız; gençlik, kadın, işçi, köylü, emekçi, tüm yoldaşlarımızla kazanacağız.

Tüm ilçelerimizle, tüm bileşenlerimizle aynı hedefe bakan, aynı duyguyu taşıyarak büyük bir güç olduğumuz sürece Samsun'da İlkadım'da halk daha güçlü olacak. Samsun'da CHP birinci parti olacak. Bu yürüyüşümüzün en iyi gücü gençlerimizdir. Onların enerjisi, inancı ve cesareti vardır. Ve elbette kadınlarımız, kadın kollarımız; halkımızın omurgası, direnci, kararlılığı, emeği bizim umudumuzu sadece aydınlatmayacak, bizi zafere taşıyacak.

İktidar yolunun kolay olmayacağını biliyoruz. Siyasi baskılar yaşıyoruz. Kumpasları yaşıyoruz. İftiralara maruz kalıyoruz. Ama hiçbir zaman geri adım atmadık, bir adım daha geri adım atmayacağız. Çünkü biz bu ülkenin kurucularıyız. Anti emperyalist mücadelenin devamıyız. Çünkü biz CHP'yiz, çünkü biz Mustafa Kemal'in evlatları, yoldaşları, askerleri, kadınları, gençleriyiz. Bizi davalarla, zindanlarla, baskılarla, yıldıramayacaklar. Halkın alın terini sömürerek saraylara hizmet eden bu düzen değişecek. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Samsun halkının önüne gelen ilk sandıkta Samsun hepimizin emeğiyle derin bir nefes alacak.”

“BU YÜRÜYÜŞTE İNANCIMIZ TAMDIR”

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da ilk yerel seçimde İlkadım, diğer ilçeler ve Büyükşehir Belediyesi'ni partisinin kazanacağına inandığını dile getirdi. Çan, partisinin 39. Olağan Kurultayı'nın gelecek hafta yapılacağını anımsatarak, kurultayda partisini iktidara getirecek mücadelenin halkla paylaşılacağını ve parti yöneticilerinin belirleneceğini ifade etti.

Çan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Partimiz son bir yıldır giderek artan bir şekilde başta Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız, diğer büyükşehir belediye başkanlarımız, il başkanımız, Parti Meclisi üyemizin üzerine iktidarın yardım konuları üzerinden kurulan tuzaklarla, kumpaslarla, yalan ve iftiralarla bir ateş çemberiyle çevrilmiş vaziyetteyiz. Bunun mücadelesini biliyoruz. Bundan sonra buradaki dayanışmada gördüğüm kadarıyla yeni şekillenen bütün ilçe örgütlerimiz ve il örgütümüzün de birlik ve beraberliğiyle bu mücadeleyi bundan sonra daha önemli yerlere, daha yüksek hedeflere taşıyacağız.

“BİZ O YOLCULUKTA YOKUZ”

Partimiz dün bir karar aldı. Aldığımız karar Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'na gitmesi konusunun oylanması ve komisyondan beş kişilik bir heyetin İmralı'da bu zamana kadar 50 bin kişinin katili olarak; devlet tarafından, millet tarafından kabul edilmiş bir kişinin ziyareti söz konusuydu.

Partimiz bir yol haritası çizdi ve bu ziyarete dönük komisyonla partimizin ve milletimizin tamamının neredeyse beklentisini rahatlatan, beklentisini karşılayan bir çözüm üretti. Biz o yolculukta yokuz. Çünkü biz 1919'da İlkadım'da bu topraklara ayak basan büyük önderin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele arkadaşlarıyız. Onun kurduğu partinin neferleriyiz. Birbirimize yaslanarak, omuz omuza, dimdik bir şekilde Cumhuriyetimizin kurulduğu felsefenin yıllar boyunca dünya durdukça devam edecek mücadelenin yolcularıyız.

Dolayısıyla bundan sonra dün akşam olduğu gibi birtakım provokasyonlar, birtakım kışkırtmalarla partimizin üzerine gelinecektir. Bundan sonraki süreçte yargı kollarıyla yapamadıklarını bundan sonra sokak hareketleriyle ya da Allah göstermesin daha büyük provokasyonlarla bizi birbirimize tekrar sokağa çekmeye çalışanlar olacaktır.”

Çan, Atatürk ilke ve inkılapları yolunda ilerlemeye devam edeceklerini bildirerek, "Ve yapılacak ilk genel seçimde hem Samsun'da hem Türkiye'de birinci parti olarak cumhuriyetimize olan görevimizi bu sefer yürütmeye de icra ile yerine getireceğiz” dedi.