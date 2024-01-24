CHP Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı kimdir? Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 17:40

Güncelleme: 24.01.2024 - 17:40

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Şile Belediyesi Başkan Adayı Özgür Kabadayı oldu. Peki, CHP İstanbul Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı kimdir? Özgür Kabadayı nereli, kaç yaşında?

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

Özgür Kabadayı, 1979 İstanbul Şile'de doğdu.

Şile Merkezde bulunan ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki işletmesi vardır.

ÖZGÜR KABADAYI EVLİ Mİ?

Özgür Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.