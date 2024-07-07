CHP, sorunları bakanlara anlatmaya devam edecek
Siyasette normalleşme süreci tarafların son açıklamalarıyla gerginleşmişken CHP’nin gölge kabinesinde yer alan parti kurmayları bakanlarla yapılan görüşmelerin devam edeceğini söylüyor. Bu kapsamda CHP’nin gölge kabinesinde Aile Bakanlığı’ndan sorumlu olan Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan randevu aldığını açıkladı.
CHP’nin Göktaş’ın
yanı sıra yeni atanan Sağlık Bakanı
Kemal Memişoğlu’dan da randevu
alması bekleniyor. Bu kapsamda
da Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Zeliha
Aksaz Şahbaz öncülüğünde CHP’nin
sağlıkçılarından oluşan bir heyetinin
Memişoğlu ile görüşebileceği
söyleniyor. Ancak henüz görüşme
için bir randevu talebi ya da tarih
bulunmuyor.
ŞİDDET VE RANDEVU SORUNU
CHP kurmayları bu iki görüşmede
de bakanlara hem eleştirilerini
ileteceğini hem de çözüm önerilerini
getireceğini söylüyor. Bakan
Göktaş’a kadın cinayetleri, sosyal
yardımlar, şehit ve gazi yakınlarının
koşulları gibi konularda yaşanan
sorunların iletileceği kaydediliyor.
Sağlık Bakanı Memişoğlu’na da
özellikle sağlıkta şiddet konusuna,
sağlık meslek örgütleriyle çözüm
getirilmesi yönünde bir görüş
iletileceği vurgulanıyor. Yine
görüşmede hekim göçü, sağlık
çalışanlarının itibarsızlaştırılması ve
çalışma koşulları sorunları, randevu
sisteminde yaşanan sıkıntılar gibi
konuların da gündeme geleceği
belirtiliyor. l
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