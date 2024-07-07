CHP, sorunları bakanlara anlatmaya devam edecek

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

CHP’nin Göktaş’ın yanı sıra yeni atanan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’dan da randevu alması bekleniyor. Bu kapsamda da Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz öncülüğünde CHP’nin sağlıkçılarından oluşan bir heyetinin Memişoğlu ile görüşebileceği söyleniyor. Ancak henüz görüşme için bir randevu talebi ya da tarih bulunmuyor.



ŞİDDET VE RANDEVU SORUNU

CHP kurmayları bu iki görüşmede de bakanlara hem eleştirilerini ileteceğini hem de çözüm önerilerini getireceğini söylüyor. Bakan Göktaş’a kadın cinayetleri, sosyal yardımlar, şehit ve gazi yakınlarının koşulları gibi konularda yaşanan sorunların iletileceği kaydediliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu’na da özellikle sağlıkta şiddet konusuna, sağlık meslek örgütleriyle çözüm getirilmesi yönünde bir görüş iletileceği vurgulanıyor. Yine görüşmede hekim göçü, sağlık çalışanlarının itibarsızlaştırılması ve çalışma koşulları sorunları, randevu sisteminde yaşanan sıkıntılar gibi konuların da gündeme geleceği belirtiliyor. l

