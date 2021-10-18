CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası Başkanı’na gereken mesajlarımızı ilettik!

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:05

Dolar/TL rekorlar kırarken yurttaşa çıkacak ekonomik faturanın büyümemesi için muhalefet harekete geçti. Daha önce Kanal İstanbul ile oluşacak kaynak israfının önlenmesi için devreye giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta TCMB’yi ziyaret etti. Bu ziyareti CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist E. Devrim Zelyut, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a sordu.

Öztrak neden böyle bir ziyaret yapıldığını şu sözlerle açıkladı:



“Baktığımız zaman Türk ekonomisinin kötü yönetildiğini görüyoruz. Bu kötü yönetimin en büyük oyuncularından birisi de Merkez Bankası, özellikle de Saray’ın Merkez Bankası üzerinde kurmuş olduğu ağır vesayeti. Nitekim Merkez Bankası Başkanı’nın bundan üç hafta önce oyun içinde kural değiştirmesi, yani hatırlayın demişti ki, ‘faizleri ben hiçbir zaman enflasyonun altına indirmeyeceğim’ ama baktı ki enflasyon düşmüyor, yukarı gidiyor, benim söylediğim o enflasyon değil ben artık çekirdek enflasyonu dikkate alacağım dedi. Bir kural değişikliğine gitti ve o tarihten sonra Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başladı, Türk parasının pul olma süreci hızlandı.”

Öztrak Lira’nın değer kaybının topluma büyük maliyet getirdiğini işaret ederek şöyle devam etti:

“Bugün dönüp baktığımızda Türkiye ekonomisinin gidişinin hiç de hayra alamet olmadığını ve bunun faturasının ciddi ölçüde milletimize çıktığını ve yine bu faturayı artık ayan beyan görüldüğü gibi iktidara yürüyen bir CHP var, iktidara yürüyen CHP’nin karşı karşıya kalacağı faturanın konuşulması ve bu faturanın daha fazla büyütülmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda görüşlerimizin aktarılması amacı ile genel başkanımızın vermiş olduğu bir kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı gittik ziyaret ettik.”

ZİYARETİN İKİ GEREKÇESİ

Öztrak ziyaretin iki nedeni olduğunun altını çizerek, Türkiye’de adının başında ‘Cumhuriyet’ kelimesi olan iki kurumun olduğunu, bunlardan birinin savcılar, diğerinin ise Merkez Bankası olduğunu belirterek bu iki makamın herkese aynı mesafede durması gerektiğini belirtti. Öztrak daha sonra şunları söyledi:

“İktidara yürüyen bir parti olarak Merkez Bankası’nı ziyaret ettiğimizde önümüze çıkacak olan faturayı, faturanın nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda Başkan’a gereken mesajlarımızı ilettik.”

Ekonomist Devrim Zelyut, Faik Öztrak’a artan kurun firmaları yakında girdi maliyetleri yolu ile tahrip etmeye başlayacağını söyleyerek bunun nereye kadar devam edeceğini sordu. Öztrak aslında sorunun, bu enflasyonla, temerrüde düşme riski ile Türkiye’nin nereye gidebileceğinin olduğunu belirterek şunu ekledi:

“Türk Lirası bize benzeyen ekonomiler içinde en fazla değer kaybeden para. Böyle olunca bu enflasyona sirayet ediyor.”

Öztrak IMF raporlarında enflasyon konusunda ilk ona girildiğini ifade ederek, bunun büyük bir istikrarsızlık olduğunu, yatırımlardaki düşüşün işsizliği, hayat pahalılığını artıracağına dikkat çekti.

Öztrak, “Dolayısıyla buna bir neşter atmak lazım, burada bir uyarı yapmak lazım, daha önce hatırlarsanız yangınlar nedeni ile Türk Hava Kurumu’nu ziyaret etmişti genel başkanımız, bu seferde Türk ekonomisinde çıkan bu yangın nedeniyle TCMB’yi ziyaret ettik” dedi.

Devrim Zelyut geçmiş krizlere göre şu an daha uzun ve ağır bir kriz yaşandığını, bunu nasıl değerlendirdiğini sorduğunda ise Öztrak geçmişte borçlu kesimin kamu olduğunu ama şimdi ise vatandaşın ağır bir borç yükü altında ezildiğini, iktidarın yetmişli yıllar ile kendisini mukayese etmeye başladığını söyledi. Öztrak vaatlerini tutamayan bu yönetimin demokrasimizi sürekli yıpratarak, Türkiye’nin hukuk devleti olma özelliğini aşındırdığını da belirtti. Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yönetime boyun eğmiş, bir merkez bankası da ortay çıktığı zaman, artık Türkiye’de enflasyonun düşeceğine, Türk Lirası’nın istikrara kavuşacağına kimse inanmıyor. Biz bu nedenle Merkez Bankası’na gittik; dedik ki, artık bu faturayı daha fazla büyütmeyin, kanunun size verdiği görevi bi hakkın yapın. Bağımsızlığını, araç bağımsızlığını koruyun. Hedef belirlemede hükümetle beraber hareket edeceksiniz, ama o hedefe ulaşma konusunda elinizdeki araçları bağımsız olarak kullanmanız gerekirken, bu araçları talimatla kullandığınız yönünde bir izlenim yarattığınızda ne dövizi kontrol edebilirsiniz, ne faizi kontrol edebilirsiniz, ne risk priminizi kontrol edebilirsiniz, ne enflasyonu kontrol edebilirsiniz. Bugün Türkiye’de baktığınızda olan budur. Ciddi bir yönetim beceriksizliğidir.

Öztrak ayrıca, “Bizde burada dedik ki, tarafsız olması gereken, bağımsız olması gereken, Merkez Bankası’nı gidelim bir uyaralım. Arkadaş! Görevini layıkıyla yap, insanların sırtına bu kadar yük yükleme” ifadelerini kullandı.

Öztrak gereken uyarıları yaptıklarını ama Banka’nın ağır bir vesayet altında kamu yararı için gerekli kararları almasının zor olacağını da ifade etti.

Zelyut Öztrak’a artan kurların ülkeyi büyük bir durgunluk içinde enflasyona yani stagflasyona sürükleme riski karşısında ne düşündüğünü de sordu. Öztrak ise üreticilerin büyük borçları olduğunu, Türkiye’deki kur ve faiz istikrarsızlığının anılan borçların ödenmesini zorlaştırarak ciddi bir durgunluğa neden olacağını söyledi. Bunun önlenmesi için de güvenin ve istikrarın tekrar kazanılması gerektiğini de ekleyen Öztrak ancak bu kazanımın AKP ile mümkün olamayacağını da işaret etti.