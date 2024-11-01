CHP standına bıçaklı saldırı! Bayraklar kesildi, üç hilal çizildi
Gaziantep’te CHP’nin Gençlik Kolları standına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda parti bayrakları kesildi, çadır tahrip edildi, üzerlerine üç hilal çizildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bir hafta önce CHP İl Gençlik Kolları tarafından kurulan stand, iki saldırgan tarafından hedef alındı. Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlemek ve destek sağlamak amacıyla kurulan stant, bıçaklarla parçalanarak parti materyallerine zarar verildi.
Saldırganlar, stand çadırını dağıtarak CHP bayraklarını ve öğrencilere yönelik mesajların bulunduğu pankartları bıçakla kesti. Çadırın birçok noktasına ise bıçak darbeleriyle zarar verildi. Edinilen bilgiye göre; çadırın üzerine 'MHP' yazılarak üç hilal çizildiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Amca Salim Güran cinayet gecesi dereye gitmiş!
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'