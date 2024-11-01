CHP standına bıçaklı saldırı! Bayraklar kesildi, üç hilal çizildi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:48

Güncelleme: 01.11.2024 - 15:48

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bir hafta önce CHP İl Gençlik Kolları tarafından kurulan stand, iki saldırgan tarafından hedef alındı. Üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinlemek ve destek sağlamak amacıyla kurulan stant, bıçaklarla parçalanarak parti materyallerine zarar verildi.

Saldırganlar, stand çadırını dağıtarak CHP bayraklarını ve öğrencilere yönelik mesajların bulunduğu pankartları bıçakla kesti. Çadırın birçok noktasına ise bıçak darbeleriyle zarar verildi. Edinilen bilgiye göre; çadırın üzerine 'MHP' yazılarak üç hilal çizildiği görüldü.