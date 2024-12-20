CHP ‘torba teklife’ 91 sayfalık şerh koydu

Yayınlanma: 20.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri komisyonda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak olan Devlet Memurları Yasası ile başka bazı yasalarda değişiklik yapan “torba teklife” muhalefet şerhi yazdı. 91 sayfalık şerhte, teklifin anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Şerhte, teklife yönelik usul eksikliği bulunduğu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin TBMM’yi nitelikli yasa yapma hak ve yükümlülüklerinden alıkoyduğu, olağan yasa yapma sürecinin dışına çıkıldığı” eleştirilerinde bulunuldu.

Demokratik ilkelere ve TBMM geleneklerine aykırılıklar olduğuna işaret edilen şerhte, “Anayasada öngörülen olağan yasa yapma sürecinin dışına çıkıldığı vurgulandı.

‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA’

Teklifle Cumhurbaşkanlığı’na bağlı DDK’ye denetleme sırasında kamu görevlileri hakkında yetkili makama “görevden uzaklaştırma” önerisinde bulunma yetkisi veriliyor. Yine teklifte “memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında da bu tedbirin uygulanabileceği” belirtiliyor. Şerhte, DDK üyelerine ve denetçilerine, “ikili bir yetki” verildiğine işaret edilerek, “Birinci yetki türü ilgili kişilerin görevlerinden uzaklaştırılmasını yetkili makamlara önermektir. Bu yetki, DDK’nin yetki dahilindeki bütün kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Buna vakıflar, dernekler ve sendikalar da dahildir. İkinci yetki türü ise memurlar ve diğer kamu görevlilerine ilişkindir. Bunda ise ilgili kurul üyesi veya denetçi doğrudan görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecektir” denildi.

Düzenlemenin memurlar ve kamu görevlileri açısından da anayasaya aykırı olduğuna işaret edilen şerhte, “DDK denetçilerine doğrudan görevden uzaklaştırma yetkisi verilmesi, ita amirinin yetkisine müdahale niteliğindedir. Aynı şekilde, hakimler ve savcılar da bu alana dahil olduğundan hakim ve savcı güvenliğini de tehdit edecek bir düzenlemedir” denildi.

Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler açısından da kötüye kullanılmaya müsait bir durum yaratıldığına işaret edilen şerhte, teklifteki “diğer kamu görevlileri” kavramının oldukça geniş yorumlanabileceği, “seçilmiş kişilerin de doğrudan denetçiler tarafından görevden alınabilir hale geleceğine” dikkat çekildi.