CHP ve İYİ Parti bayramlaştı: 'Kardeşlik ruhu' vurgusu öne çıktı

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, CHP heyeti, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti'de siyasi parti heyetlerini, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Yücel, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatma Gülümser Birol, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Egemen Güner ağırladı. Bayramlaşma kapsamında, İYİ Parti'ye, CHP Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Ceyda Kaya ve CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Irmak Bal'dan oluşan CHP heyeti ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Serkan Özcan, Genel Başkan Özgür Özel, parti örgütü ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bayram tebriklerini iletti.

Özcan, "Memleket zor günlerden geçiyor. Sanki kendi içimizdeki problemler yetmezmiş gibi şimdi uluslararası konjonktür de bizi başka bir yere doğru savuruyor. Bu savrulmaya karşı aslında biraz güvenlik perspektifini öne alan, memleketin güvenliğini her şeyin önüne koyan, bir yaklaşımla, bir perspektifle, bir çerçeveyle meseleye bakmanın çok önemli olduğu konusunda ben de sizinle mutabıkım" diye konuştu.

"BÜTÜN MESELELERDE BÜTÜN DEMOKRATLAR OLARAK HAKKINI TALEP EDEN TARAFTA OLMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Bunun için kurulması gereken cephenin, milli cephe olabileceği gibi bir demokrasi cephesi de olabileceğini ifade eden Serkan Özcan, şunları söyledi:

"Bence bugünkü ayrımın özünde aslında demokratlık ve otokratlık ayrımı vardır. Bulunduğumuz yerden bağımsız olarak hayata nasıl başladığımız, nasıl eğitildiğimiz, neyi yaşadığımızdan bağımsız olarak daha önemsediğim şey aslında ne kadar demokratik olduğumuzdur, bunu ne kadar içselleştirdiğimizdir. Böyle bir sürecin içerisindeyiz.

Ben açıkçası hem çevremizdeki büyük tehditlere karşı Türkiye'nin güvenliğini korumak, hem kendi içimizde güvenliğimizi daha üst seviyeye çıkarmak, memleketi daha bereketli, huzurlu, yaşanabilir bir yere getirmek için ciddi bir kardeşlik ruhuna, dostluk ruhuna, birlik ruhuna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun da yolunun demokrasi cephesinden geçtiğini düşünüyorum.

Tam da bu çerçevede memleketin kadim sorunlarına karşı yapıcı bir tutumda bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan bu kadim sorunlardan bir tanesi Kürt sorunudur. Bir tanesi Alevi sorunudur. Bir tanesi memleketteki yokluk, yoksulluk sorunudur. Bütün bu meselelerde bütün demokratlar olarak hakkını talep eden tarafta olmayı çok önemsiyorum. Bu vesileyle kabulünüz için tekrar teşekkür ediyorum.”