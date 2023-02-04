CHP ve İYİ Parti'den 'ılımlı' mesajlar

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:00

Karşılıklı açıklama trafiğinin ardından Cumhuriyet’in ulaştığı CHP ve İYİ Parti kurmayları “ılımlı” mesajlar verdi.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “uzlaşma ve dayanışma”nın önemine dikkat çekti.

Zorlu, şunları söyledi: “Millet İttifakı’nın inşasında ve bugüne taşınmasında İYİ Parti’nin ve genel başkanımız Meral Akşener’in çabası ve sağduyusu ortadadır. Kendi isteğiyle cumhurbaşkanı adaylığından feragat etmesi aslında Türkiye’nin bugünkü vahim tablosuna karşı başlı başına bir mücadelenin örneğidir. Dolayısıyla bu inanç ve kararlılık, Millet İttifakı açısından da bir varoluşsal durumdur. Vatandaşlarımızın makul çoğunluğunu temsil etmesini ve kazanmasını istediğimiz 13. cumhurbaşkanının Millet İttifakı tarafından belirlenmesi ise en başta milletimizin bizden büyük ve tarihi beklentisidir. Bu sürecin enfekte edilmesine izin vermeden birlik ve dayanışma içerisinde nihai ve en doğru karara ulaşacağımıza inanıyorum.”

(Kürşad Zorlu)

‘YILLARDIR SÜREN İTTİFAK’

CHP kurmayları ise “Biz yıllardır süren bir ittifakız. Her konuyu konuşuyor ve birlikte karar veriyoruz. Bugüne kadar kimseye asla bir şey dayatmadık. Bundan sonra da dayatmayacağız. Adaya liderler hep birlikte karar verecek” dedi.

