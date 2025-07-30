CHP, yangınlara karşı acil eylem planını açıkladı: ‘Ulusal koordinasyon kurulu oluşturulmalı’

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem, Yankı Bağcıoğlu ve Deniz Yavuzyılmaz, orman yangınlarıyla ilgili çözüm önerilerini ve eleştirilerini anlatmak için geçen hafta Ankara’da yangın çıkan Eymir Gölü yakınında basın açıklaması düzenledi.

Parti adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem “Dünyanın her yerinde yangınlar çıkıyor. Ama bizdeki kadar geniş, çaresiz, tahripkar olmuyor” dedi.

ŞİDDETLİ YANGINLARIN BEKLENDİĞİ ALANLAR RAPORDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritası verileri ile yangınlarla mücadelede önceden tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Adem, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 aylık raporu vermiş. 12 aylıkta takvimde siyah yerler tamamen şiddetli yangınların olacağı çok tehlikeli alanlar olduğunu gösteriyor. 9 aylıkta İç Anadolu bölgesi özellikle çok tehlikeli, çok kurak geçti. Kütahya’nın, Bilecik’in ne kadar tehlikeli olduğunu, Karabük’te de keza öyle kuraklığın olacağını, Manisa’nın, Aydın’ın, Uşak’ın, bu bölgelerin tehlikeli bölgeler olduğunu zaten söylemiş. Bu bölgelere göre önlemlerinizi alacaktınız” ifadelerini kullandı.

"29 BİN ORMAN İŞÇİSİ PERSONELİ EKSİK"

Personel yetersizliğine dikkat çeken Adem “29 bin orman işçisi personeli eksik. Orman Genel Müdürlüğüne yangın söndürme personeli olarak alınanların birçoğu ofislerde büro memuru olarak çalışıyor. Gerekli eğitimleri almadan sahaya sürülüyorlar. Sadece orman yangınları konusunda görev yapacak, ulusal bir koordinasyon merkezinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Orman Yangınları ile Mücadele Ulusal Kurulu adıyla geniş katılımlı bir yapı derhal kurulmalı. Antalya’da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi tek başına orman yangınlarıyla mücadele eğitimi için yetersiz kalmaktadır” eleştirisini getirdi.