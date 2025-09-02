CHP'ye 'eylül' kıskacı! Özgür Çelik tarih tarih paylaştı: Tam 14 dava var...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 10:53:00
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin eylül ayında 14 davası olduğunu duyurarak, söz konusu davalara tepki gösterdi. Partisinin hukuk komisyonunun mücadele etmeye devam edeceğinin altını çizen Çelik, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğini vurguladı. Çelik, davaların tarih ve saatlerini de paylaştı. İşte eylül ayındaki davalar...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından eylül ayı yargı takvimini paylaştı.

Çelik’in paylaştığı takvimde eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 davasının olduğu görüldü.

Çelik, mücadelelerini demokratik yollardan sürdüreceklerinin altını çizerek “Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak” diye vurguladı.

'MÜCADELEYE DEVAM' MESAJI

Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğine dikkat çeken Çelik, CHP’nin Hukuk Komisyonu’nun mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele verdiğini belirtti.

Özgür Çelik'in X hesabından paylaştığı 14 davanın yeri ve zamanı ise şöyle:

