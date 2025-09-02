CHP'ye 'eylül' kıskacı! Özgür Çelik tarih tarih paylaştı: Tam 14 dava var...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından eylül ayı yargı takvimini paylaştı.

Çelik’in paylaştığı takvimde eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 davasının olduğu görüldü.

Çelik, mücadelelerini demokratik yollardan sürdüreceklerinin altını çizerek “Sadece biz değil, Türkiye’nin tüm fertleri kazanacak” diye vurguladı.

Siyasi olarak bizle baş edemeyenler, sandıkta bizi yenemeyenler, siyasallaştırdıkları yargı ile toplumu sindirmeye çalışıyor.



İstanbul’un sokaklarında her gün bir vahşi cinayet işlenirken ve derin bir asayiş krizi yaşanırken, Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul… pic.twitter.com/ffPITGyKku — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 1, 2025

'MÜCADELEYE DEVAM' MESAJI

Türk yargısının siyasi operasyonlarla meşgul edildiğine dikkat çeken Çelik, CHP’nin Hukuk Komisyonu’nun mahkemelerde yoğun bir hukuki mücadele verdiğini belirtti.

Özgür Çelik'in X hesabından paylaştığı 14 davanın yeri ve zamanı ise şöyle: