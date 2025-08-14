CHP’ye yeni saldırı yöntemi: Operasyon olmadı şantaj

Yerel seçimlerin ardından CHP’ye yönelik operasyonlar yeni bir boyuta ulaştı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik operasyonlar geliştirildi. Ardından CHP'nin kurultayını iptal etmek için yargı üzerinden ikinci bir kanal açıldı. Artık bu yöntemlerin toplumda fazla etki bulmadığı anlaşılınca yeni bir yönteme geçildi: Şantaj.

Yeni yöntemin önümüzdeki dönemde özellikle bazı belediyelere yönelik uygulanabileceği CHP kulislerinde dile getiriliyor. Buna göre yine başrollerde Aziz İhsan Aktaş ve CHP’li belediyelerle yaptığı işler var. Aktaş’ın iş yaptığı bazı belediyeler üzerinden belediye başkanlarına yeni şantajların ucu gösterildi ve bu yönde girişimler başladı. CHP kulislerinde, “Bazı belediye başkanlarının hapisle, aileleriyle ve çocuklarıyla tehdit edildiği” iddiaları gündemde.

Belediye başkanlarına sunulan seçenek ise parti değiştir. Parti değiştirmenin hedefi de yine aynı: CHP’nin dağıldığı görüntüsünü vermek.

İktidar yine memura, emekliye, çalışana, asgari ücretliye, işçiye olduğu gibi beklentilerin çok altında önerilerle zam yapmayı düşünüyor. Ekonomi öyle bir durumda ki, son bilgilere göre Hazine, borç ana paralarını ödemek için yeniden borçlanıyor ama, 1 TL ödemek için 4 TL borçlanıyor. Bu durumda, CHP’nin 38. Kurultayı için açılan davanın kullanışlı olmadığı anlaşıldı. Kurultayın iptal edilmesi durumunda 19 Mart’ta yaşanan ekonomik krizin daha büyüğünün yaşanabileceği ve “toparlama” şansının önümüzdeki genel seçimlere yetişme şansının kalmayacağı düşünülüyor.

İktidardaki bu sıkışmışlık, “seçenek olmaktan çıkarılamayan” CHP’ye yeni operasyonları gündeme getiriyor. CHP kulisleri, son günlerde basına yansıyan Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili iddiaları bu kapsamda değerlendiriyor. CHP kulislerinde, benzer şantajların önümüzdeki dönemde başka birkaç belediye başkanı için de gündeme getirilebileceği söyleniyor.