CHP, yeni parti programı için çalıştay başlattı

CHP, Halkçılık Programı adı altındaki yeni parti programı çalışmaları kapsamında dün genel merkezinde program çalıştayı başlattı. Bu kapsamda genel merkeze 600’ün üzerinde akademisyen geldi. Genel merkezin dört farklı katındaki 10 salonuna, partinin 1931’den beri hazırladığı parti programlarının adları verildi. Akademisyenler bu salonlara kurulan masalara dağıldı.

Gün boyu yapılan oturumlarda, akademisyenleri ilk olarak geleceğe dair vizyon ve önerileri soruldu. Bu kapsamda katılımcılara “Çalışma alanınızla ilgili ulusal ve uluslararası fırsatlar, tehditler, dönüşümler, eğilimler nelerdir? Çalışma alanınızda CHP’nin vizyonu ne olmalıdır? Önerdiğiniz bu vizyonun Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları, ekonomik gelişmesi ve toplumsal refahı bakımından yararları neler olabilir?” gibi sorular yöneltildi.

Çalıştayın ilk gününün ikinci oturumunda ise, akademisyenlere önerdiklerini gerçekleştirmek için kamu kurumlarında ne tür değişikliklere ihtiyaç duyulduğu soruldu. Son oturumda da katılımcılardan bütüncül bir değerlendirme istendi.

PROGRAM YURTTAŞA AÇILDI

Öte yandan; yurttaşların da parti programı önerileri için genel merkezin bahçesine öneri kutuları koyuldu. Kutular; adalet, afetlere hazırlık, bilim, demokrasi, eğitim, eşitlik, güvenceli yaşam, kalkınma, milli egemenlik, özgürlük, sağlık, sosyal devlet, refah, tarım, toplumsal barış, uluslararası saygınlık, üretim, istihdam, yerel yönetimler ve yeşil dönüşüm başlıklarına ayrıldı. Yurttaşlar öneri vermek istedikleri alanlarda düşündüklerini, yine genel merkezin önüne kurulan masalarda yer alan kağıtlara yazdı. Ardından da bu kağıtları, ilgili kutulara attı.