CHP yöneticileri, olası istinaf kararı sonrası durumu ve verilecek tepkiyi değerlendirecek

Yayınlanma: 24.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.09.2024 - 04:00

CHP’nin genel başkan yardımcıları ve hukukçuları bugün İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davası için toplanacak. Burada İmamoğlu’nun dava süreci, siyasi yasak olasılığı ve yapılabilecekler değerlendirilecek.

İBB Başkanı İmamoğlu’yla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili “siyasi yasak” gibi iddialar konuşulurken CHP kurmaylarını bugün İstanbul’da toplayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-26 Eylül’de ABD’de yapılacak Sosyalist Enternasyonel zirvesinde olacağı için toplantıda yer almayacak. İmamoğlu ve avukatlarının olması beklenen toplantıya Ankara’dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve hukukçular yer alacak.

BERAAT ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ

İmamoğlu’na gelebilecek siyasi yasak ihtimali dahil tüm iddialara karşı neler yapabileceklerini ve dava dosyasının son durumunu değerlendireceklerini aktaran parti kurmayları, “Bir siyasi yasak getirmeye cesaret edebileceklerini düşünmüyoruz. Ortada saçma ve anlamsız bir dava var. Biz beraat kararı çıkacağına inanıyoruz. Ancak iktidara yakın kalemler her gün ceza verileceğine yönelik bir algı yaratıyor. Biz de her ihtimale karşı hazır olmak için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz” diye konuştu.

‘HUKUKU MAŞA GİBİ KULLANAN SİYASET’

İmamoğlu’yla ilgili davaya ilişkin düzenli olarak toplandıklarını aktaran CHP kurmayları, “Yerel mahkemenin kararından beri zaten düzenli olarak toplanıyoruz. Sonuçta ortada ülke gündemine oturacak bir dava var. Bu nedenle planlarımız olması gerekiyor. Ekrem Bey’e siyasi bir yasak getirmek büyük bir infial yaratır. Zaten dava siyasi amaçlı bir dava. Ekrem Bey’e ‘Seni sandıkta yenemedik, başka ne yapabiliriz?’ diyorlar. Hukukçularımız zaten süreci takip edebiliyor ama biz siyasi olarak ne yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Ekrem Bey önceki toplantılarımızda da az bir süre olsa katılıyordu. Bu toplantıda da yer alacaktır” bilgisini paylaştı.

Toplantı sonucu bir karar açıklanmasının da beklenmemesi gerektiğini söyleyen partililer, “Elbette her ihtimale göre fikirleri düşüneceğiz ancak durum netleşmeden bir karar açıklaması olmaz. Ekrem Bey’le ilgili karar ne olacak, ne açıklanacak, açıklanma şekli ne olacak? Bizim de tepkimiz buna göre olacak. Ancak ortada hukuku maşa gibi kullanan bir siyaset var. O yüzden alınacak siyasi bir kararın tepkisi de siyasi olacak” değerlendirmesini yaptı.

