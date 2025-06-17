CHP yönetimi parti içi tartışmalara değil, iktidar mücadelesine odaklandıklarını vurguluyor: Hedef özgürlükler ve ara zam

CHP’de değişimin gerçekleştiği kurultayla ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılırken, parti yönetiminden isimler gündemlerinde bu konunun olmadığını belirtiyor.

Sürecin başından beri “Hukuki bir dava olsa çoktan reddedilir ve tartışma biterdi” dediklerini anımsatan kurmaylar, sürecin siyasi ilerletildiğini ve 30 Haziran’da görülecek duruşmadan da karar çıkmayabileceğini söylüyor.

Bu şekilde yaz döneminin “CHP içinde kurultay kavgası” haberleriyle geçirilmek istendiğini belirten kurmaylar, CHP lideri Özgür Özel’in “Butlan ya da kayyum kararı çıkarsa tanımam. Delegenin de üyenin de bize oy veren herkesin de iradesine sahip çıkarım” açıklamasına işaret ediyor. Özel’in bu sözlerle tartışmaların önüne geçmek istediğine değinen partililer “Genel başkan medyadaki bu tartışmaları bitirmek için o açıklamayı yaptı. CHP yargı oyunlarına teslim olacak bir parti değil. Bunu ne üyelerimiz ne seçmenimiz kabul eder. Bu konuda net bir açıklama yaparak, hiçbir yargı operasyonuna geçit vermeyeceğimizi gösterdi” diyor.

‘ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI HAZIR’

Özel’in eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine de değinen kurmaylar “Kemal Bey’in bir açıklama yaparak kurultayla ilgili tartışmaları bitirmesine yönelik kamuoyundaki beklentiyi genel başkanımız da söyledi. Burada karar Kemal Bey’e kalır. O da parti için en doğrusunu yapacaktır” yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, kurultay iddialarıyla ilgili sessizliğini “Tartışmayı Kemal Bey başlatmadı ki o bitirsin” gibi sözlerle anlatırken parti yönetiminden isimler de “Kemal Bey şaibe iddialarını bir televizyon yayınında söylemişti. Adalet Bakanı da soruşturmanın bundan sonra başladığını açıklamıştı. Şimdi Kemal Bey’den beklenen sağduyulu olması. Şaibe tartışmalarını bir destek açıklamasıyla bitirmesi” diyor. Öte yandan; asıl gündemlerinin Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için yapılan mitingler olduğunu vurgulayan kurmaylar “Bu kapsamda yarın Avcılar’da ertelediğimiz mitingimizi yapacağız. Hafta sonu da Tekirdağ’da olacağız. Bunun yanında asgari ücrete ara zam için sendikalarla ve işverenle görüşmüştük. Çalışmamızı tamamladık. Genel başkanımız hem işveren desteğini hem de yeni asgari ücret önerimizi açıklayacak” bilgisini paylaşıyor. Özel’in yeni asgari ücret önerisini bugün Meclis’teki grup toplantısında açıklaması bekleniyor.