CHP’de beklenen tüzük değişimi kapsamındaki konular tartışılıyor: Heyecan yaratır ama...

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda “değişim” tartışmalarına “demokratik ve katılımcı tüzük değişimiyle” yanıt vermeyi planlarken parti örgütleri de tüzük değişimi kapsamındaki konuları tartışmaya başladı.

Değişiklik kapsamında yapılacağı öne sürülen “belediye başkanları ile milletvekili adaylarının önseçimle belirlenmesi ve dönem sınırlaması getirilmesi” değişikliği ise örgütlerde tartışma yarattı.

‘ÜYELİK’ TARTIŞMASI

Örgütler, getirileceği iddia edilen “önseçim” uygulamasının “mevcut üye yapısıyla uyumlu çalışmayabileceğini” ileri sürüyor. Parti içinde “Başkanlıklarda grupların güç sağlaması için üye yapılan yakınları var. Üyelerin yüzde 15’inin partiye oy vermediği biliniyor. Önseçimden önce üyelik yapısına düzenleme getirilmeli” görüşü dillendiriliyor. Bu açıdan Kılıçdaroğlu’nun 2018 kurultayında gündeme getirdiği “düzenli aidat ödeyenler ve sahada görev alan üyeler önseçimde oy kullansın” önerisinin yaşama geçirilmesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi, “CHP sosyal demokrat ve solcu bir parti. Üye ayrımı yapılamaz. Her üyenin fikri alınması gerekir” düşüncesini savunanlar da bulunuyor. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki örgütlerde, “üye sayısı az olan ilçe ve mahalle örgütlerinde bir sülalenin güç kazanarak örgüt kararını etkilemesiyle tabanın iradesine zarar verildiği” de konuşuluyor.

‘MEVZUAT DA UYGULANMALI’

Öte yandan, “belediye başkanları ve milletvekilliği adaylığında dönem sınırlaması” getirilmesini örgütler olumlu karşılarken, “Eğer bu kural mevcut isimlere uygulanmazsa bir anlamı kalmaz. Uygulanması gerekir” görüşünde birleşiyor. Ancak “önümüzdeki yerel seçimlerde uygulanıp, uygulanmayacağı” tartışılıyor. Bir kesim, “Gerekli hazırlıklar yapılmadan önümüzdeki yerel seçimlerde uygulanması mümkün değil. Bu düzenleme yerel seçimlerden sonra uygulanmaya başlar” görüşünü savunurken, “Eğer CHP’de bu düzenleme konuşuluyorsa gerekli hazırlıkların da yapılması gerekir. Bu yüzden önümüzdeki yerel seçimlerde uygulanması gerekir” fikri dile getiriliyor

