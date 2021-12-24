CHP'de büyük acı: Önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi yaşamını yitirdi

24 Aralık 2021 Cuma, 15:58

Trabzon'ın Araklı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP’nin önceki dönem İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanlığından yapılan başsağlığı açıklamasında şöyle denildi:

"Geçmiş dönem İl Başkan Yardımcımız Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş’u memleketleri Trabzon’da geçirdiği trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun."