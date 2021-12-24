CHP'de büyük acı: Önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Trabzon'ın Araklı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP’nin önceki dönem İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatını kaybetti.
CHP İl Başkanlığından yapılan başsağlığı açıklamasında şöyle denildi:
"Geçmiş dönem İl Başkan Yardımcımız Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş’u memleketleri Trabzon’da geçirdiği trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun."
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu