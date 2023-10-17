'CHP’de değişim olursa işbirliğinin önü açılır'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için “CHP ile olası işbirliğine” kapıları kapatırken parti içinde bir grup, CHP’nin 4 ve 5 Kasım’da düzenlenecek olağan kurultayı sonrasında partide “bir değişimin yaşanması halinde”, yerel seçimlerde işbirliğinin yapılabileceğini öngörüyor.
İYİ Parti’de bazı kurmaylar,
Akşener’in, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
“işbirliği için yeniden masaya
oturmayacağına” dikkat
çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde “İYİ Parti’nin haklı olduğunu ortaya çıkaran bazı tespitlere o dönem CHP’den sert dönüşlerin olduğu” dile getirilirken, Akşener’in 31 Mart’taki yerel seçimleri de “partinin kurumsal bir yapı kazanması açısından bir fırsat gördüğüne” işaret ediliyor.
İYİ Partili bazı kurmaylar, muhalefetin yönettiği bazı belediyelerin yerel seçimlerde “AKP’nin eline geçmemesi için bazı büyükşehirler kapsamında işbirliğinin yapılması gerektiğine” de dikkat çekiyor.
Ancak bunun tek olasılığının da “CHP’deki kurultayda yaşanacak değişim olduğu, Akşener’in de işbirliğine ancak değişim yaşanması durumunda ikna olacağı” kaydediliyor.
RİSKE ATILMAMALI
İYİ Partili bazı kurmaylar,
“Yerel seçimlerde muhalefetin
bir araya gelmesi gerekiyor.
Genel başkan partiyi
kurumsallaştırmaktan yana
ancak bunun adresi yerel
seçimler olmamalı. 2028’deki
genel seçimler olmalı. Yerel
seçimler riske atılmamalı.
CHP’de olası bir değişimde,
her iki partinin lideri yerel
seçimlerde yeniden bir araya
gelebilir” değerlendirmesini
yapıyor
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