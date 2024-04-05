CHP’de ilk MYK toplandı, seçim analizi raporu istendi: Büyükerşen’le yeni birim

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde yerel seçimlerin ilk değerlendirmesini yapmak için MYK üyeleriyle bir araya geldi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00
CHP’de ilk MYK toplandı, seçim analizi raporu istendi: Büyükerşen’le yeni birim
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Toplantıda yapılan değerlendirmelere göre; genç seçmenin yüzde 80’inin muhalefet partilerine, yüzde 56’sının ise CHP’ye oy verdiği tespit edildi. Özel’in toplantıda kurmaylarına, “Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok” diyerek seslendiği belirtildi.

EKİP KURULACAK

Toplantıda seçilmiş belediye başkanlarının ve il başkanlarının 20-21 Nisan’da Ankara’da bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, CHP Genel Merkezi bünyesinde kurulacak ve Yılmaz Büyükerşen’in başında olacağı yerel yönetimler eşgüdüm, denetim ve eğitim birimi bünyesinde yapılacak çalışmalar da değerlendirildi. Buna göre; belediyelere proje hazırlıklarında yardımcı olması planlanan biriminin içinde, devlette görev yapmış Sayıştay denetçileri ve mülkiye müfettişlerinden oluşan bir ekip de kurulacak. Bu ekip hem mevcut belediyeleri yasal mevzuat konularında bilgilendirecek, eğitimlerine yardımcı olacak hem de el değiştiren belediyelerdeki yolsuzluk tespitlerine katkı sağlayacak. Tespit edilen usulsüzlükler de kamuoyuyla paylaşılacak.

Toplantıda ayrıca seçim sonuçlarının daha detaylı analiz edilmesi, bu analizlerde önde bitirilen seçim çevrelerindeki başarıların gerekçeleri, oy artışı yaşanan ancak önde bitirilemeyen yerlerde seçimin kazanılamamış olmasının gerekçeleri belirlenecek. Oyların azaldığı yerlerde oy azalışının gerekçelerinin raporlanması talimatını verdiği de öğrenildi. 


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