CHP’de İstanbul ilçeleri için başvuruda bulunan 332 aday adayından 57’si kadın

Yayınlanma: 02.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 04:00

Yeni yıla girilmesiyle birlikte partilerdeki seçim heyecanı da arttı, yerel seçime tam üç ay kaldı. Partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da aday açıklamalarına devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bu zaman kadar 7’si büyükşehir 15 il dahil 351 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıkladı. Yerel seçimde gözlerin çevrildiği İstanbul’da ise Fatih ve Pendik ilçe adayları netleşti. CHP’nin İstanbul Fatih’deki adayı Mahir Polat, Pendik’deki adayı ise Tarık Balyalı oldu.

Açıklanan listelerdeki yüksek çoğunluk ise erkeklerden oluşuyor. Diğer bölgeler ve ilçelerdeki adaylar merakla beklenirken CHP’nin kadın aday sayısını artırmayı hedeflediği öğrenildi. CHP’nin İstanbul’da ise başvuruda bulunan 332 aday adayından 57’si kadın. 25 ilçeden aday adaylığı başvurusunda bulunan kadınlar görev almayı bekliyor.

ADAY ADAYLARI

CHP’nin İstanbul’daki kadın aday adayları ise şöyle:

* ADALAR: Aslıhan Öymen, Çağla Biçer, Esra Huri Bulduk, Selina Doğan

* ARNAVUTKÖY: Seval Ödemiş

* ATAŞEHİR: Sevim Dalgıç Gül

* AVCILAR: Esin Güneş Erkonak, Gülay Yedekci, Hanay Handan Toprak Benli, Seher Okşar Kadırgan

* BAKIRKÖY: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Hatice Selli Dursun, Nurdan Erdiş Başbay, Şebnem Yükeb

* BAYRAMPAŞA: Şemside Yener, Seda Türkoğlu

* BEŞİKTAŞ: Canan Sezenler, Fidan Aslan Eroğlu, Özlem Göçer

* BEYKOZ: Füsun Sökmez, Gülay Demirel

* BÜYÜKÇEKMECE: Gülcan Tekdemir Demirkan, Mehtap Tazegül

* ÇATALCA: Serpil Yüksel, Yasemin Gök

* ÇEKMEKÖY: Ayşen Muştu

* ESENYURT: Dilek Şimşir, İpek Süt, Özlem Durdağı Dokuyucu, Tuğba Gülten

* EYÜPSULTAN: Emel Bilenoğlu, Sevgi Düzgün, Yeşim Fatma Tektaşlı

* GAZİOSMANPAŞA: Özge Çamcı

* KADIKÖY: Ayfer Yazkan Kubal

* KARTAL: Gülşen Neşe Büklü Çokyiğit, Şengül Tarhan Buztaş

* KÜÇÜKÇEKMECE: Türkan Kebeci

* MALTEPE: Melek Köselerden, Esin Köymen, Canan Sezgin

* SARIYER: Dilek Karafazlı, Ayşe Ünlü

* SİLİVRİ: Duygu Doğay Özer

* SULTANGAZİ: Aysel Elmas

* ŞİLE: Berna Avcı, Öznur Çaputluoğlu, Yeliz Gökçe Binici, Emine İmamoğlu Şahinkaya, Rabia Özkaraca Över, Gülcan Akdağ Ekmekci

* ŞİŞLİ: Aylin Kotil, Linda Gözde Karasu

* ÜMRANİYE: Nihayet Nihal Mert, Sevim Toprak

* ÜSKÜDAR: Ayça Betül Mete, Sinem Dedetaş.

