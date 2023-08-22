CHP’de kongreler devam ederken ‘değişim grubu’ İstanbul’da iki ilçede kazanabildi

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

CHP İlçe kongreleri ikinci haftasında üç büyük ilde yapılan seçimler sonucunda genel merkezin eli rahatladı. İstanbul’da geçen hafta sonu yapılan kongrelerde on ilçeden sekizini, Ankara’da ise üç ilçeyi “genel merkez”in desteklediği adaylar kazandı.



İzmir’de delegenin çoğunluğunu oluşturan Karşıyaka, Bornova, Konak, Balçova, Bayraklı, Güzelbahçe ve Seferihisar “genel merkez” ağırlıklı çıktı. Üç büyük ilde de genel merkezin hâkim olması, kurultay öncesi genel merkez ekibinin rahatladığı yönünde yorumlandı.

CHP İstanbul teşkilatında Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Eyüpsultan, Kağıthane, Maltepe, Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde kongreler tamamlandı. Arnavutköy, Beykoz, Eyüpsultan, Kağıthane, Sultanbeyli, Şişli, Maltepe ve Ümraniye’de seçimi genel merkezciler kazanırken, Esenler ve Bahçelievler’de “değişimciler”in desteklediği adaylar kazandı. “Değişim grubu” önceki hafta yapılan seçimlerde Bağcılar, Tuzla, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Başakşehir’i de başarılı olurken, Ataşehir, Avcılar. Esenyurt, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Bakırköy’ü kaybetmişlerdi.

İZMİR'DE HAKİMİYET

Merkeze yakın ilçe seçimlerinin büyük bir kısmı tamamlanan ve en çok delegeye sahip ilçelerden Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Balçova, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçe başkanlığı seçimlerinde “genel merkez”in ekibi kazandı.

Başkentteki ilçe seçimlerinde önceki hafta Çankaya ve Etimesgut’u alan “genel merkez” ekibi, önceki gün yapılan Mamak, Elmadağ ve Keçiören’i de kazandı. Ankara ilçelerinde “değişim grubu” adına Tekin Bingöl’ün ağırlığını koyduğu seçimlerde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de “genel merkez” adına ağırlık koydu. Şimdilik yarışta Taşdelen’in desteklediği genel merkezciler önde görünüyor.

