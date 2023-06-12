CHP'de kritik gelişme: MYK bugün yeniden toplanacak

Yayınlanma: 12.06.2023 - 00:53

Güncelleme: 12.06.2023 - 00:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), bugün bir kez daha toplanacağı duyuruldu.

Kurul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te bir araya gelecek.

YENİ MYK'DA KİMLER VAR?

Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu: