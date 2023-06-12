CHP'de kritik gelişme: MYK bugün yeniden toplanacak
CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 13.00'te bir kez daha toplanacak. Yeni kurul en son 6 Haziran'da toplanmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK), bugün bir kez daha toplanacağı duyuruldu.
Kurul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te bir araya gelecek.
YENİ MYK'DA KİMLER VAR?
Kılıçdaroğlu'nun örgüt sorumluluğunu kendi bünyesine aldığı yeni MYK, şu isimlerden oluştu:
- Ahmet Akın - Yerel Yönetimler
- Aylin Yaman - Sosyal Politikalar
- Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler
- Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler
- Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi
- Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü
- Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
- Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri
- Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter
- Semra Dinçer - Doğa Hakları
- Tahsin Tarhan - Yurt Dışı Örgütlenme
- Yunus Emre - Bilim Yönetim ve Kültür Platformu
- Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri
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