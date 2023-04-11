CHP’de listeye giremeyenler seçimi kazanmak için çabalayacaklarını belirtiyor: 'Kırgınız ama çalışırız’

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

CHP; DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile hazırladığı ortak listelerin kamuoyuna açıklanmasının ardından pek çok ilde tartışmalar başladı. CHP’nin il başkanlarını birinci sıradan aday gösterdiği ve İYİ Parti ile anlaştığı Çorum, Hakkari, Van gibi illerde “parti örgütlerinin memnun olduğu, bu anlaşmanın partiye vekil kazandıracağı” yorumları yapılıyor. İYİ Parti ile fermuar yönteminde anlaşılan Bartın gibi illerde de örgütlerin “durumu olumlu karşıladığı” konuşuluyor. Ancak il başkanlarının aday yapılması beklenen Rize ve Manisa gibi illerin örgütlerinde kırgınlıklar olduğu söyleniyor. Rize’de örgüt içinde “İlk açıklama olduğunda kırıldık. Ancak bunu çabuk atlatırız. Kırgın olsak da seçimi kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Rize’den de bir milletvekili çıkacak” yorumları yapılıyor.

SADULLAH ERGİN RAHATSIZLIĞI

Partiye özellikle FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara’dan aday gösterilmesi nedeniyle çok tepki geldiği belirtiliyor. “CHP örgütü Ergin için nasıl oy isteyecek” sorusu gündeme geliyor. Özellikle TBMM Başkanvekilliği de yapan Levent Gök gibi isimler Ankara listesinde yer almazken Ergin’in aday yapılmasının hoş karşılanmadığı söyleniyor. Örgütlerden gelen bu tepkiler nedeniyle de dün partiden “Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu milletvekillerimizden bazıları, aday gösterilememiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, 13. cumhurbaşkanı olarak, kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır” açıklamasının yapıldığı söyleniyor.

'TARTIŞIRSAK KAYBEDERİZ'

CHP listelerinde yer alan diğer partilerin kurmayları ise, gelen tepkilerle ilgili “Yaşanan durum seçim sisteminin bir getirisi. Bu sistemi AKP getirdi. Onun için gidip DSP ile de HÜDA PAR’la da anlaştı” yorumunu yapıyor. “Kutuplaşmanın bize bir faydası yok” diyen kurmaylar, “Partileri takım gibi görmemeliyiz. Biz ekonomik hayatı düzeltmeyi, insanların hayat koşullarını iyileştirmeyi vaat ediyoruz ve bunun için ittifak yapıyoruz. Tekrar kendi içimizde çatışırsak Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı tekrar hayırlı olsun” ifadelerini kullanıyor. Kurmaylar, adayları olmayan illerde de örgütlerin CHP’ye destek vereceğini söyleyerek “Meclis çoğunluğunu almak çok önemli. Biz her ilde ittifakımıza ve Kemal Bey’e oy isteyeceğiz. Herkes bizim adayımız. Ortak adaylara ortak oy isteyeceğiz. Sonra parlamenter sistemde tekrar yarışırız” değerlendirmesini yapıyor