CHP'de PM ve aday açıklamalarına erteleme
CHP'de bu hafta yapılması beklenen PM toplantısı ve aday açıklamaları, Pençe-Kilit'te 12 askerin şehit olması nedeniyle ertelendi.
Parti kaynaklarının aktardığına göre, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Parti Meclisi’ni de erteleyecek. Bu kapsamda İstanbul adaylarının duyurulmasının planlandığı lansman da ileri bir tarihe ötelenecek.
CHP’de bugün yapılan MYK Toplantısı, sona erdi. Parti kaynakları, toplantının tek gündem maddesinin Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaşananlar olduğunu bildirdi. Toplantıda, 12 askerin yaşamını yitirmesinin ardından partinin, ortak bildiriye imza atmama tavrı tartışıldı. CHP MYK üyeleri, partinin yayımladığı bildirinin ortak imza altına alınan bildiriden daha etkili olduğu görüşünde birleşti.
PARTİ MECLİSİ ERTELENDİ
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Parti Meclisi’ni de erteleyecek. Bu kapsamda İstanbul adaylarının duyurulmasının planlandığı lansman da ileri bir tarihe ötelenecek. CHP'de il ve ilçe örgütleri, asker ölümleri ile ilgili Çarşamba günü bir ortak açıklama yaparak, tepkisini ortaya koyacak.
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