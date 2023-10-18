CHP’de tüzük tartışması: Değişimi savunanlar 'Kılıçdaroğlu'nun delege çıkışı göstermelik' diyor
Değişimciler, parti yönetimine “Şimdiye kadar neden bu değişiklikleri yapmadınız? Kurultaydan önce niye yapmıyorsunuz” eleştirisini yöneltiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de yaptığı konuşmada 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultayda seçilmesi halinde partinin tüzüğünde yapacağı değişiklikleri anlattı.
Kılıçdaroğlu delege sistemini değiştireceklerini, önseçimi güçlendireceklerini, aday listelerine fermuar yöntemini getireceklerini, parti meclisi ve merkez yönetim kurulu yapısını değiştireceklerini sıraladı.
Kılıçdaroğlu’nun çıkışını değerlendiren değişimciler, “Niye şimdiye kadar bu değişiklikleri yapmadılar? Ve niye kurultaydan önce yapmıyorlar? ‘Bir kere daha istediğim yolla seçileyim sonra tüzüğü değiştireyim’ demek demokratik bir tavır değil” eleştirisini getirdi.
"GÖSTERMELİK TAVIRLARI VAR"
“Amaç demokratik bir süreç işletmekse genel başkan seçimi tüm üyelerin katılımıyla yapılabilir” diyen değişimciler “Kurultaydan bir hafta önce mevcut adaylarla bir önseçim önerdik ama bu kabul görmedi. ‘Değişiklik yaptık’ demek için göstermelik bir tavırları var” ifadelerini kullandı.
Yeni tüzük yetkisinin
kurultay sonrası oluşacak
PM’de olacağını da
vurgulayan değişimciler, “Son
yapılan PM toplantısında
tüzük kurultayının yeni
PM’nin yetkisinde olacağını
söylediğimizde mevcut
yönetim ‘Artık beklenti
oluşturduk, değişikliği
yapmamız lazım’ dedi. Bu
bile çalışmanın göstermelik
olduğunun kanıtı” dedi.
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