CHP'den '2002'den önce traktör yoktu' diyen AKP'li Usta'ya: Tarihi fesli Kadir’den okuyunca işte böyle oluyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:20

Güncelleme: 16.12.2023 - 10:23

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye'de teknoloji ihracatının AKP döneminde gerilediği eleştirisine yanıt verirken akıl almaz sözlere imza attı.

"Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının 2002’den önce ve daha yüksek olduğunu iddia eden bir vekilimiz vardı, yüzde 6’larda olduğunu. Allah aşkına, 'yüksek teknoloji' dediğimiz şey bu ülkede ne zaman ve nasıl gelişti, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki milletvekillerimiz yaptıkları konuşmalarda tek tek ayrıntılı bunları anlattılar" diye Usta, sözlerinin devamında "Traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede" iddiasında bulundu.

GÜNAYDIN: İLK TRAKTÖR 1955'TE ÜRETİLDİ

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Gerçekten gayet teknik ve olgun bir düzlemle görüşmeler devam ediyor idi. Ta ki AKP Grup Başkanvekili'nin traktörle başlayan metaforlarını peş peşe sıralayana kadar. AKP’den evvel bu memlekette hiçbir şey yapılmadığı iddiası, Türkiye Cumhuriyeti tarihini son 20 yıla özgüleme iddiası yalnızca boş bir hayalden ibarettir ve her seferinde bunların kanıtlarını söylüyoruz.

Türkiye’de Tayyare ve Motor A.Ş. 1926 yılında kuruldu. 3 Mayıs 1934’te Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan uçağımız Kayseri’den Ankara’ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk traktör 8 Mart 1955 tarihinde üretildi. Ve böylece Türkiye hem uçak sanayisinde hem de bunun devamı olan tarım makineleşmesi sanayisinde hızla ilerleme kaydetti."

Gökhan Günaydın, "Tarihi fesli Kadir’den okuyunca işte böyle oluyor yani 'Shakespeare diye bir şey yoktur, o Şeyh Pir’dir ve Anadolu'da yaşamıştır' diyen bir adamdan tarih okuyunca böyle oluyor. Türkiye ilk motor sanayisini de burada kurdu, uçak sanayisini de burada kurdu" diye ekledi.