CHP'den AYM'ye başvuru: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikler iptal edilsin

Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:38

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AYM önünde yaptığı basın açıklamasında, 9 Ocak 2025 tarihinde ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, bu kanunun durdurulması ve iptali için konuyu AYM’ye taşıdıklarını söyledi.

Günaydın, Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda engellilerin daha önce kazanmış oldukları hakları geriye götüren düzenlemeler olduğunu ifade ederek, "2008 yılından önce sigortalı olan engellilere yaşlılık aylığı verilirken, vergi indirimi yani engellilik durumlarının toplamının esası yerine, meslekte kazanma, çalışma gücü kaybı yani en yüksek engellilik durumu esası baz alınıyor. Dolayısıyla engelli sigortalılara daha düşük miktarda yaşlılık aylığı bağlanmasının formülü yaratılıyor. Yani Türkiye'de enflasyon ve hayat pahalılığı bu kadar ileriye doğru gitmişken, engellilerin haklarını ellerinden almaya yönelik bir düzenleme için ‘bu kadarı da olmaz’ diyoruz ve bu nedenle bu kanunu hem iptali hem de yürürlüğünün öncelikle durdurulması için AYM’ye getiriyoruz" diye konuştu.

"KAMU İHALE KANUNU’NU DELEREK HAZİNEYİ BOŞALTTINIZ"

Günaydın, kişisel verilerin sağlık alanında da 3’üncü kişilerle paylaşılmasının önün açıldığını ve bu durumun insan haklarına aykırı bir düzenleme olduğunu kaydetti. Yurt dışından gerçekleştirecek beşeri tıbbi ürün ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulduğunu vurgulayan Günaydın, "Kamu İhale Kanunu’nu delerek yeni zenginler yarattınız, hazineyi boşalttınız. Bunu yasanın içine açık açık koyuyorsunuz. Artık vatandaşın bunu saptaması ve onları ayıplamasından bir tereddüt de duymuyorlar. Dolayısıyla Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulan bu düzenlemeyi de iptali için getirdik" dedi.

"ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR ÜCRETSİZ OLMALIDIR"

Günaydın, aile hekimlerinde ücretli akupunktur ve fitoterapi (bitkilerle doğal tedavi) uygulamalarının yapılmasının modern tıbbın gereklerinin aksine bir uygulama olduğunu ve bu uygulamanın iptalini talep ettiklerini söyleyerek, "Yine aile hekimlerince verilen özel amaçlı raporların ücretli olması bu dönemde yapılabilecek bir şey değil. Bu bir kamu hizmetidir ve kamu hizmetinin vatandaşa ücretsiz verilmesi esas olmalıdır. Aile hekimlerinin çalışma saatleri yine kanunilik ilkesinin aykırılığına olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca belirleniyor. Aile hekimlerinin döner sermaye gelirlerinden alacağı pay Sağlık Bakanlığınca belirleniyor. Bunun da iptalini ve yürürlüğünün durulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.