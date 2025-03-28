CHP'den boykot listesindeki D&R'a desteğe giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e iki tavsiye: 'Anayasa ve Nutuk'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP’nin boykot listesinde yer alan D&R’a giden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e Anayasa ve Nutuk'u okumasını tavsiye etti. Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanı'nın kitap okumaya başlamış olmasını fevkalade önemli bir gelişme olarak görüyorum” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’nin boykot listesinde yer alan D&R mağazasına desteğe gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Tekin’in kitap okumaya başlamasını “olumlu bir gelişme” olarak değerlendirirken, kendisine "Anayasa" ve "Nutuk" okumasını tavsiye etti.
Özçağdaş, açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i dün D&R'ın içinde dolaşırken, kitap okurken gördük. Milli Eğitim Bakanı'nın kitap okumaya başlamış olmasını fevkalade önemli bir gelişme olarak görüyorum. Kendisine başlangıç olarak iki önemli kitabı önermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Anayasamız. Diğeri de Nutuk"
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