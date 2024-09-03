CHP'den 'Can Atalay' için ikinci başvuru: Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:04

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere ikinci kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

CHP grubu, TBMM'yi 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağıran dilekçeyi, Meclis Başkanlığı'na sundu.

10 EYLÜL'Ü İŞARET ETMİŞLERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Can Atalay'ın milletvekilli olduğunun Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de CHP heyeti bugün saat 14.00'te Can Atalay için ikinci kez TBMM'de olağanüstü toplantı yapılması için başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

AYM'nin 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararında, Atalay’ın milletvekilliğinden düşürülmesi kararının “yok hükmünde” olduğu ifade edildi. Bu kararın ardından, Atalay’ın milletvekilliği haklarının iade edilip edilmemesi konusunda gözler Meclis’e çevrildi.

CHP, bu gelişme üzerine Can Atalay’ın durumunu görüşmek Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel görüşme istemini ele almak üzere Genel Kurul 16 Ağustos’ta olağanüstü topladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) katılmadığı toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Milletvekili ve İdare Amiri Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yumruklu saldırıda bulundu.

Görüşmeler, fiziksel şiddetle altı kez bölündü, saldırıya uğrayan DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı.