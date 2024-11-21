CHP'den Çayırhan Termik Santrali'nde madenci eylemine destek ziyareti: Gözleri doymuyor

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 21.11.2024 - 11:16

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Tekin Bingöl, CHP Nallıhan İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesi kararına karşı eylem başlatan maden işçilerine destek ziyareti yaptı.

500'den fazla madencinin eylemi sürdürdüğü maden ocağında işçilerle sohbet eden CHP heyeti, Çayırhan Termik Santrali’nin varlık satışından bir an önce vazgeçilmesi için iktidara çağrı yaptı.

''TERÖRİST BİLE İLAN EDİLEBİLİRLER''

İşçilere seslenen Tekin Bingöl "Hayat veren bu tesisi koruyacaksınız. Sadece kendiniz için değil kamu adına koruyacaksınız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sizin yanınızda bir büyük dayanışma ruhu geliştirirse her zaman yaptıkları gibi bir ucuz politikaya sığınacaklar. Belki de diyecekler ki ekmeklerine alın terlerini katan sizleri terörist bile ilan edebilirler. İşte bunların sığındıkları tek malzeme bu. Yağma yok. Artık Türkiye'deki vatandaşlar görüyor ki bu ucuz politika pirim yapmıyor. Siz haklısınız. Her zaman haklılar kazandı siz de kazanacaksınız. Bin 300'e yakın arkadaşımız, kardeşimiz yurttaşlarımız emeklerinin karşılığını almak adına mücadele veriyorlar. Bir ihale şartlaması hazırlanmış, evlere şenlik. Sizinle ilgili tek bir madde yok. Tek bir madde. Hadi burayı peşkeş çektiniz. Peki bu 2 bin 100 işçi ne olacak? En zor koşullarda çalışan bu emekçilerin hakları ne olacak? Hiç umurlarında değil.

"GÖZLERİ DOYMUYOR Kİ BURAYA DA GÖZ DİKTİLER''

Başka bir şey daha var. Sizinle ilgili bir şey yok ama bir madde var. Ne diyor o madde? Lojmanlarda kalan 800 yüz emekçi dört ay içerisinde lojmanları terk edecek. Sizi sokağa atacaklar. İki aydan uzun bir süredir sizce sendika yöneticileri dillerinden döndükçe bunu anlattılar. Miting yaptınız. Dertlerinizi anlattınız ama sizi dinleyen yok. Hep üç maymunu oynadılar. Ne gördüler ne duydular ne de konuştular. Bu böyle gitmeyecek. Bu bozuk düzen mutlaka değişecek. Bozuk düzeni değiştirmek sizin elinizde. Önce hakkınızı elde edeceksiniz. Hayat veren bu tesisi koruyacaksınız. Sadece kendiniz için değil kamu adına koruyacaksınız. Gözleri doymuyor göz doymuyor. Gözleri doymuyor ki buraya da göz diktiler. Satacakları birkaç yer kalmıştı. Bir tanesi de burası. Şimdi burayı gözden çıkarmak istiyorlar. Yağma yok. Her saat sizi destekleyenlerin sayısı artıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızdayız. Sonuna kadar siyaset yapmadan sadece emekçilerin hakkını korumak adına hep yanınızda olacağız. Sizinle dayanışacağız. Sizin için mücadeleyi büyüteceğiz."

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise açıklamasında şöyle konuştu:

"Hepinizin, haklı mücadelenizin yanınızdayız. Bu özelleştirme aynı zamanda bölgeye de büyük darbe vuran işler. Hem sizin haklarınız anlamında hem de bölge coğrafyasının değişmesi anlamında çok büyük darbe oluyor özelleştirmeler. Biz bunu 20 yıl önce gördük. Biz hem sizin haklarınızı savunmalıyız, hem de bölgenin haklarını savunmalıyız. O yüzden özelleştirmeye karşıyız. Kamuda kalması gerekiyor. Elinde kalması gerekiyor. Ve sizin bu haklı mücadeleniz gerçekten bütün ülkede yankı buldu. Biliyorsunuz Fernass işçileri. Onlar da bir farkındalık yaratmıştı. Ve başardılar sonunda. Bence siz de başaracaksınız. Her zaman arkanızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızda olacağız. Haklı mücadelenizde. Hep birlikte başarıyı birlikte kutlayacağız."