CHP'den 'Dijital Altyapı ve Seçim Güvenliği Kampı': 'En ufak hataya ve eksikliğe geçit verme lüksümüz yok'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 15:24

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından İzmir’de "Dijital Altyapı ve Seçim Güvenliği Kamp" yapıldı.

Kampta, 2023 seçimleri yaklaşırken CHP’nin dijital altyapısı ve seçim güvenliği konuları ele alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP’li belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda, seçim hazırlıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

"TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"



Türkiye’nin tüm kentlerinden gelen bilişim sorumluları ile yapılan kampın açılışında konuşan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “2023 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası. 2023’te yalnızca 85 milyonun değil, önümüzdeki nesillerin de kaderi belirlenecek. 2023’te yalnızca Türkiye’yi yönetecek kadroları seçmeyeceğiz. 2023’te demokrasi tarihimizin kaderini belirleyeceğiz” dedi.

2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Adıgüzel, şunları söyledi:

“2023 seçimlerinin bize yüklediği tarihi sorumluluk her geçen gün daha da artırıyor. Seçim sathına girdiğimiz bu dönemde en büyük sorumluluk CHP’ye ve CHP örgütüne düşüyor. 99 yıllık tarihin bizlere yüklediği sorumlulukla, Cumhuriyet'i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak, Türkiye’yi aydınlığa taşıyacak, milletin iradesine ve sandığa sahip çıkacak olan CHP’dir. Seçim günü en ufak bir hataya ve eksikliğe geçit verme lüksümüz yok. Önümüzdeki 6 ay yoğun bir mesai bizi bekliyor. Biliyoruz kolay olmayacak, ama olacak. Çünkü 99 yıldır olduğu gibi, bu ülkede günden güne güçlenen, kenetlenen CHP var.”