CHP'den eylem çağrısı: Kepez Belediye Başkanının tutuklanmasına tepki gösterilecek

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, teleferik kazası nedeniyle yürütülen soruşturmada Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasına tepki gösterdi. Kamacı, partilileri yarın saat 13.00’te adliye binası önüne davet etti.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 15.04.2024 - 00:04
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 yurttaş ise yaralandı.  Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı.

 

Kocagöz’ün tutuklanmasının ardından partililer CHP Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Kararı protesto eden partililer “Mesut Kocagöz yalnız değildir” sloganları attı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kocagöz’ün tutuklanmasını protesto eden yurttaşlara seslendi. Kamacı, İliç ve Soma’da yaşanan faciaları hatırlattı. Kamacı, özellikle İliç’te yaşanan faciada dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını eleştirdi.

YARIN SAAT 13.00'TE ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞRI 

Kamacı, “Adaletin geldiği durum budur, kendinden olunca adalet kendinden olmayınca adalet yazıklar olsun” dedi. Kamacı, partilileri yarın saat 13.00’te Antalya Adliyesi önüne davet etti.

 


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