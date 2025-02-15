CHP’den gençlerle 'Söz Bizde' buluşmaları: Beyin göçü ve gelecek kaygısı masaya yatırıldı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:12

Güncelleme: 15.02.2025 - 13:12

CHP, gençlerin karşılaştığı sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla "Söz Bizde" kampanyasını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantı, İstanbul’da "Beyin Göçü" temasıyla yapıldı. Kampanya kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle odak grup görüşmeleri düzenlenecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, gençlerin Türkiye’de karşılaştığı en büyük sorunun gelecek kaygısı olduğunu belirterek, “Ülkemizin en büyük beka meselesi beyin göçüdür. ‘Giderlerse gitsinler’ anlayışı yüzünden Türkiye, yetişmiş insan kaynağını kaybediyor” dedi.

Kılıç, beyin göçünün sadece sağlık sektörünü değil, mühendislikten akademiye kadar birçok alanı etkilediğini vurguladı. Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre, 2023’ün ilk üç ayında bine yakın doktorun yurtdışına çıkmak için başvurduğunu hatırlatan Kılıç, gençlerin ülkelerinde kalabilmesi için ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, “Bugün hastanelerde randevu bulunamıyor, uzman eksikliği yaşanıyor. Mühendislerimiz, akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız Türkiye’de gelecek göremediği için yurtdışına yöneliyor. Çünkü bu ülkede liyakat yerine torpil işliyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ORTAK HİSSİ: KAYGI VE BELİRSİZLİK

Gençlerle yapılan görüşmelerde en sık dile getirilen konuların işsizlik, düşük ücretler ve geleceğe dair belirsizlik olduğunu aktaran Kılıç, “Ülkemizde gençlerin yüzde 65’i, imkânı olursa yurtdışında yaşamak istiyor. Üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 75’e çıkıyor. Gençler ülkede gelecek göremiyor” dedi.

Barınma krizine de değinen Kılıç, yüksek kiralar nedeniyle gençlerin büyükşehirlerde yaşamının giderek zorlaştığını belirterek, “Bir gencin kendi ayakları üzerinde durmak istemesinden daha doğal ne olabilir? Ama bugün en temel ihtiyaçlar bile gençler için lüks haline geldi” diye konuştu.

“ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ENDİŞESİ YAŞIYORLAR”

CHP’li Kılıç, ekonomik sıkıntıların yanı sıra gençlerin sosyal medyada ifade özgürlüğü konusunda da endişeli olduğunu söyledi. Kılıç, “Gençler ‘Silivri soğuktur’ şakasını yaparken aslında hapiste olma korkularını dile getiriyor. Sokakta kendini güvende hissetmeyen genç kadınlar, yurtdışına gitmeyi çözüm olarak görüyor” dedi.

“GENÇLER KENDİ ÜLKELERİNE KÜSTÜ”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise gençlerin yaşadığı baskılar nedeniyle yurtdışına gitmek istediğini belirtti. Kendisinin de sosyal medya paylaşımları nedeniyle haftanın üç günü imza vermek zorunda kaldığını ve yurtdışına çıkış yasağıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Aydın, “Bu baskılara rağmen biz ülkemizi çok seviyoruz. Gençler olarak Türkiye’yi ayağa kaldırmak için arı gibi çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için liyakat temelli bir sistemin kurulması gerektiğini belirterek, iktidar değişimiyle birlikte tersine beyin göçünün başlayacağını söyledi.

CHP’nin “Söz Bizde” kampanyası kapsamında gençlerle yaptığı buluşmaların devam edeceğini belirten Sevgi Kılıç, “Türkiye’yi gençlerin enerjisiyle kalkındıracağız. Gençler için umut olmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.