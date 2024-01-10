CHP'den İstanbul'a özel çalışma
İBB'yi elinde bulunduran CHP, daha önce kıl payı kaybettiği Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçenin adayını belirledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) saat 14.00’te başlayan MYK'nin ardından Parti Meclisi (PM), merak edilen adaylar için bir araya geldi.
Toplantılarda Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adayları PM’nin onayına sunuldu.
Bunlar dışında özel çalışma yürütülen İstanbul'da 2019 seçimlerinde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçede adaylar belirleniyor.
Bu çerçevede CHP kulislerinde, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Beyoğlu’nda İnan Güney, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Silivri’de Bora Balcı, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Kartal'da Gökhan Yüksel, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Eyüpsultan’da Bülent Özmen ve Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün PM’nin onayına sunulduğu belirtildi.
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