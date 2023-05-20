2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CHP’den ‘Karar ver’ videosu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ‘karar ver’ başlığı ile bir video yayımlandı. Videoda, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylemleri karşılaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 20:15
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye İçin Karar Ver” sloganı ile cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur kampanyasını başlattı.

CHP de, ‘karar ver’ başlığı ile paylaştığı videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisinin geçmişini ve Kılıçdaroğlu’nun politik duruşunu gösteren anlar yer aldı.

Paylaşımda Erdoğan’ın FETÖ elebaşı Gülen ile fotoğrafları ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü üyesi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılması gibi anlar yer aldı.

Video Kemal Kılıçdaroğlu, “Vatanını seven sandığa gelsin” sözleriyle bitti.


seçim kampanyası CHP

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